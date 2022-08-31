Mevcut teknoloji geliştirmelerinde şuan için WhatsApp bir WhatsApp hesabının iki farklı cihazda aynı anda kullanılması mümkün değildir. Fakat ortaya atılan iddialara göre yakın zamanda iki farklı telefndan Whatsapp'a erişim sağlanabilecek. Peki, iki farklı telefonda aynı Whatsapp açılır mı? Aynı Whatsapp iki cihazda kullanılır mı? İşte merak edilenler...