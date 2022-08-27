İOS 16 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi? İOS 16 özellikleri neler?

IOS hakkında araştırmalar hız kazandı. Teknoloji meraklisi birçok kişi IOS 16 hakkında detayları merak ediyor.
İOS 16 İÇİN GÖZLER ETKİNLİKTE
Apple, eylül ayında bir etkinlik düzenleyecek ve yeni ürünlerini sergileyecek. Merakla beklenen iOS 16'nın da iPhone 14 lansmanından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman iOS 16 için genel sürümün tamamlandığını bildirirken, gelecek ay watchOS 9 ile kullanıcılara sunulacağını söyledi. iPadOS 16 ve macOS Ventura için ise güncellemenin ekim ayında yayınlanacağı bildirildi.
iOS 16 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile Iphone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.
Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.