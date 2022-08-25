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    • Teknoloji
    • 25.08.2022 08:07
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    • 25.08.2022 08:07
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    iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak?

    iPhone 14 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ile ilgili en önemli merak konusu fiyatlar oldu. Teknoloji meraklıları konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    iPhone 14 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ile ilgili en önemli merak konusu fiyatlar oldu. Teknoloji meraklıları konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
    Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.

    iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

        İPHONE 14 FİYATLARI
        iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

        iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

        iPhone 14 - 799 dolar
        iPhone 14 Max - 899 dolar
        iPhone 14 Pro - 1099 dolar
        iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar
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