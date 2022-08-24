Tedbir almayı unutmayın! Hacker’ların hedefinden küçük şirketler var

Dünyada ve Türkiye'de pandemi döneminde dijitalleşen sektörlerin sayısı arttı. Her sektörde artan dijitalleşmeye karşılık siber saldırıların artmasına sebep oluyor. Uzun zamandır önemli olan siber güvenlik konusu çok daha fazla önem kazandı. Müşteri verisi nimetimdir diyen küçük ve orta boy işletmeler veri güvenliği iş sürekliliği açısından da büyük önem kazandı. Ancak bunun için yeterli deneyim ve donanımdan yoksun olan küçük işletmelere yönelik tehditlerin sayısı artıyor. Büyük şirketler için siber güvenlik her geçen yıl daha fazla önem kazansa da yapılan araştırmalar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için hala daha önem sıralamasında üstlerde yer almıyor. Telcoset Genel Müdürü Tarkan Özenci, siber güvenlik konusunu küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin en az büyük şirketler kadar önemsemeleri gerektiğini belirtti. Pandemi sonrası enflasyonist ortamda küçük şirketler üretim maliyetini düşürmek, üretim ve hizmette kalite standartlarını yükseltmek amacıyla, satış, lojistik, satış sonrası hizmet gibi birçok operasyonunu dijitale aktardı. Dijitalleşme Türkiye sanayisi için bir iş kültürü olarak benimsenmiş durumda. Fakat dijital altyapının dönüşümü bu işin sadece başını oluşturuyor. Dolayısıyla tam anlamıyla dijital dönüşümün yaşanması için veri güvenliğinin sağlanması da bir o kadar önem taşıyor.