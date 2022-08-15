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    • Teknoloji
    • 15.08.2022 08:02
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    • 15.08.2022 08:02
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    Aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefonda nasıl açılır? Whatsapp iki telefonda nasıl kullanılır? İşte o yöntem!

    Mevcut teknoloji geliştirmelerinde şuan için WhatsApp bir WhatsApp hesabının iki farklı cihazda aynı anda kullanılması mümkün değildir. Fakat ortaya atılan iddialara göre yakın zamanda iki farklı telefndan Whatsapp'a erişim sağlanabilecek. Peki, iki farklı telefonda aynı Whatsapp açılır mı? Aynı Whatsapp iki cihazda kullanılır mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefonda nasıl açılır, kullanılır?

    Mevcut teknoloji geliştirmelerinde şuan için WhatsApp bir WhatsApp hesabının iki farklı cihazda aynı anda kullanılması mümkün değildir. Fakat ortaya atılan iddialara göre yakın zamanda iki farklı telefndan Whatsapp'a erişim sağlanabilecek. Peki, iki farklı telefonda aynı Whatsapp açılır mı? Aynı Whatsapp iki cihazda kullanılır mı? İşte merak edilenler...

    Ortaya atılan iddialara göre iki farklı cihazdan aynı Whatsapp'a girmenin mümkün olacağı ve bu uygulamanın yakında akıllı telefonlara geleceği belirtiliyor.

    AYNI WHATSAPP HESABI İKİ FARKLI TELEFONDA NASIL AÇILIR?

    WhatsApp uygulamasının hem Android hem de İOS işletim sisteminde de geçerli olacak şekilde aynı hesabın çift cihazda çalışabilmesi güncel bir sızıntı olarak yayıldı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

        WHATSAPP HESABINI BİRDEN FAZLA TELEFONDA VEYA BİRDEN FAZLA TELEFON NUMARASI İÇİN DOĞRULAMAK NASIL YAPILIR?

        WhatsApp hesabınız, yalnızca bir numarayla tek bir cihazda doğrulanabilir. Eğer çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız yine de WhatsApp hesabınız için tek numarayla doğrulama yapmanız gerekmektedir. İki telefon numarasıyla tek WhatsApp hesabına sahip olamazsınız.

        WhatsApp hesabınızla sık sık farklı telefonlar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsanız bir süre sonra WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde engellenebilirsiniz. Lütfen farklı cihazlar ve telefon numaraları arasında sürekli geçiş yapmayın.
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        Haberler Teknoloji Aynı Whatsapp hesabı iki farklı telefonda nasıl açılır? Whatsapp iki telefonda nasıl kullanılır? İşte o yöntem!
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