iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 14 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ile ilgili en önemli merak konusu fiyatlar oldu. Teknoloji meraklıları konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?