iPhone 14 serisi için teknoloji tutkunlarının geri sayımı devam ediyor. Apple tutkunlarının beklediği İphone iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ile ilgili en önemli merak konusu fiyatlar oldu. Teknoloji meraklıları konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, iPhone 14 ve 14 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.
iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.