Yetenek açığı son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

MANPOWERGROUP tarafından 16 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu'nun bu yılki sonuçları her 4 şirketten 3'nün yetenek açığı yaşadığını ya da işe alım yapmakta zorlandığını ortaya koydu. 40 ülkeden 40 binden fazla işverenin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; küresel çapta yetenek açığı ortalama yüzde 75 seviyesine ulaşırken, yetenek açığının yüzde 71 olarak ölçüldüğü Türkiye 40 ülke içerisinde 29'uncu sırada yer aldı. Şirket büyüklüklerine göre boş olan pozisyonları doldurmada en çok zorlananların yüzde 73 ile mikro şirketler (10 ve daha az çalışanı olan) olduğu gözlemlendi. Bunu sırasıyla 10 -49 çalışanı olan küçük (yüzde 72), 50-249 çalışanı olan orta (yüzde 71) ve 250'den fazla çalışanı olan büyük (yüzde 69) şirketler izledi. Sektörlere göre yetenek eksikliğine bakıldığında ise yüzde 81 ile restoran ve oteller en fazla yeteneğe ihtiyaç duyan sektör oldu. Bunu yüzde 75 ile imalat, yüzde 73 ile BT&teknoloji, yüzde 70 ile toptan&perakende ticaret, yüzde 68 ile inşaat, yüzde 66 ile eğitim, sağlık ve kamu, yüzde 65 ile bankacılık ve finans izledi.

'YENILENIN'

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sektörel bazda baktığımızda üretim, bilgi teknolojileri ve turizm işverenleri doğru yeteneğe ve yetkinliğe ulaşmada en çok zorlanan grubu temsil etmekte. Yetenek açığını kapatmak için çalışanların sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, meslek grubu bağımsız dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetenek dönüşümlerini yapmalarının yanı sıra şirketlerin de atması gereken adımlar bulunuyor."