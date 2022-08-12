GameFi sektörüne 5 ayda 4.5 milyar dolar yatırım





METAVERSE'TE KENDI EVRENLERINI OLUŞTURUYOR

FORFEIT oyununun metaverse platformunda çalışan çok oyunculu ve 10'u aşkın haritaya sahip olan bir video oyun olduğuna dikkat çeken Jims Knowlton, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Forfeit oyuncuları Forfeit sanal evreni içinde kendi karakterlerini oluşturabilecek, farklı maceralara katılabilecek, kendi ekipmanlarını tasarlayabilecek. Oyuncular, bu karakter ve ekipmanları Forfeit NFT pazarında satarak kazanç elde etme şansı yakalayabilecek."



OYUN sektöründe 2020'den itibaren ivmelenen büyüme, blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan oyna-kazan gibi yeni modeller sayesinde hız kazanıyor. Pazar payının yüzde 60'ının mobil oyunlara ait olduğu video oyun sektöründe blokzinciriyle gelir elde etme şansını, gerçekçi oyun ve metaverse deneyimiyle bir araya getiren GameFi projelerinin sayısının bin 800'ü aştığı biliniyor. data. ai tarafından yürütülen araştırmaya göre, bilgisayar oyunlarına yapılan harcamalar 2022'nin ilk yarısında küresel çapta 40 milyar doları aşarken, mobil oyunlara yapılan harcamaların 136 milyar doları bulduğu biliniyor.



OYNA-KAZAN MODELİ

GameFi projeleri blokzinciri üzerinde çalışıyor. Oyun içindeki tüm işlemler blokzincirine kaydedilir ve oyuncular sahiplik kavramını elde eder. Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor. DappRadar verilerine göre oyuncular, oyun üreticileri ve yayıncılar için ortak bir ekonominin kapısını arayan GameFi sektöründe bin 800'ü aşkın proje olduğu görülüyor. Forfeit CEO'su Jims Knowlton, "Oyna-kazan modelinin Web3 konseptinin bir parçası olarak değerlendirilmesiyle bu alandaki yatırımlar da artıyor. DappRadar verileri, ilk 5 ayda GameFi'ye yapılan yatırımların 4.5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Forfeit, GameFi'nin sunduğu yeni ekonominin potansiyeline duyulan güvenle geliştirilen ve alışılmış nişancı oyunu (FPS) deneyimini bugüne uyarlayan bir proje" diye konuştu.