GameFi sektörüne 5 ayda 4.5 milyar dolar yatırım

MOBIL OYUNLAR PAZARDAN 1.7 KAT HIZLI BÜYÜYOR
DATA.AI tarafından hazırlanan raporda, mobil oyunların pazarın yüzde 60'ına hakim olduğu belirtilirken, bu sektörün video oyun pazarının tamamından 1.7 kat daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekildi. Mobil oyunların yaygınlaşmasının 2016'da başladığını vurgulayan Jims Knowlton, "İlk FPS oyunu sayılan Maze Warfare, 1973'te piyasaya sürülmüştü. Bu oyunun bugün pek bilinmemesi, şüphesiz teknolojinin ve yüksek performanslı donanımların yaygın olmamasından kaynaklanıyor. Bugün ise oldukça farklı bir noktadayız. Statista verilerine göre FPS, 2021'in son aylarında dünya çapında her yaş grubunda en çok tercih edilen oyun türü oldu. Mobil cihazlar yüksek performanslı donanımlara sahip ve bu sayede video oyunlar daha çok kişiye ulaşıyor. Bu sebeple bir FPS oyunu olan Forfeit'i de bilgisayarda, web tarayıcılarında ve mobilde oynanabilecek şekilde geliştiriyoruz. Bugün en popüler oyun motorlarından biri olan Unity platformunda geliştirilen Forfeit, FPS oyun sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
METAVERSE'TE KENDI EVRENLERINI OLUŞTURUYOR
FORFEIT oyununun metaverse platformunda çalışan çok oyunculu ve 10'u aşkın haritaya sahip olan bir video oyun olduğuna dikkat çeken Jims Knowlton, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Forfeit oyuncuları Forfeit sanal evreni içinde kendi karakterlerini oluşturabilecek, farklı maceralara katılabilecek, kendi ekipmanlarını tasarlayabilecek. Oyuncular, bu karakter ve ekipmanları Forfeit NFT pazarında satarak kazanç elde etme şansı yakalayabilecek."
OYUN sektöründe 2020'den itibaren ivmelenen büyüme, blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan oyna-kazan gibi yeni modeller sayesinde hız kazanıyor. Pazar payının yüzde 60'ının mobil oyunlara ait olduğu video oyun sektöründe blokzinciriyle gelir elde etme şansını, gerçekçi oyun ve metaverse deneyimiyle bir araya getiren GameFi projelerinin sayısının bin 800'ü aştığı biliniyor. data. ai tarafından yürütülen araştırmaya göre, bilgisayar oyunlarına yapılan harcamalar 2022'nin ilk yarısında küresel çapta 40 milyar doları aşarken, mobil oyunlara yapılan harcamaların 136 milyar doları bulduğu biliniyor.
OYNA-KAZAN MODELİ
GameFi projeleri blokzinciri üzerinde çalışıyor. Oyun içindeki tüm işlemler blokzincirine kaydedilir ve oyuncular sahiplik kavramını elde eder. Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor. DappRadar verilerine göre oyuncular, oyun üreticileri ve yayıncılar için ortak bir ekonominin kapısını arayan GameFi sektöründe bin 800'ü aşkın proje olduğu görülüyor. Forfeit CEO'su Jims Knowlton, "Oyna-kazan modelinin Web3 konseptinin bir parçası olarak değerlendirilmesiyle bu alandaki yatırımlar da artıyor. DappRadar verileri, ilk 5 ayda GameFi'ye yapılan yatırımların 4.5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Forfeit, GameFi'nin sunduğu yeni ekonominin potansiyeline duyulan güvenle geliştirilen ve alışılmış nişancı oyunu (FPS) deneyimini bugüne uyarlayan bir proje" diye konuştu.