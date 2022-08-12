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    • Teknoloji
    • 12.08.2022 15:37
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    • 12.08.2022 15:40
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    Avustralya'dan Google'a ceza: 58 milyon dolar ödeyecek

    Avustralya'da Federal Mahkeme, ABD'li arama motoru Google'ı kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum etti.

    Google’a 58 milyonluk ceza!

    Google Avusturya'ya 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum oldu.

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    Asia One'ın habere göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Kurulu'nun yaptığı açıklamada, mahkemenin, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanlış yönlendirdiğini tespit ettiği bildirildi

    DAVA AÇILDI
    Avustralya'da 1,3 milyon Google kullanıcısının etkilenmiş olabileceğini tahmin eden Kurul, Ekim 2019'da Google'a ve şirketin yerel birimine karşı dava açtı.

    58.4 MİLYON DOLAR CEZA KESİLDİ
    Federal Mahkeme'nin kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon dolar ceza ödemeye mahkum ettiğini belirten Kurul, Google'ın iyileştirici önlemler aldığını kaydetti.

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