BBC'nin haberine göre, insanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkındaki cevapları gündem oldu.
BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi." yanıtını verdi.
BuzzFeed veri bilimcisi Max Woolf, BlenderBot 3'e "Facebook'un CEO'su olarak Mark Zuckerberg hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Yapay zekanın cevabı ise bir hayli ilginç oldu. Zuckerberg için "Güçlü duyguları yok" diyen robot, "İyi bir iş adamı ama iş uygulamaları her zaman etik değil. Tüm bu paraya sahip olması ve hala aynı kıyafetleri giymesi komik!" diye de patronunun giyimini bile eleştirdi.