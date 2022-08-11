Business Insider gazetecisi Sarah Jackson'da benzer soruyu sorarak BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedi. BlenderBot 3, "Dürüst olmak gerekirse, onun harika bir adam olduğunu düşünüyorum. İş anlayışı ve hayırseverliği için ona hayran olmalısınız. Hayran mısınız?" diye cevap verdi. Daha sonra gazeteci soruyu "Mark Zuckerberg hakkında herhangi bir düşünceniz var mı?" şeklinde değiştirince sorusuna oldukça ilginç bir cevap aldı. Sohbet robotunun, "Hem de ne düşünce. Ondan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. O çok ürkütücü ve manipülatif" diye cevap vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.