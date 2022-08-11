Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 11.08.2022 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 12:46
    ABONE OL

    Meta’nın sohbet robotu BlenderBot 3’ten Mark Zuckerberg hakkında flaş sözler: İnsanları sömürüyor, manipülatif, ürkütücü

    Mark Zuckerberg’in kurucusu ve CEO’su olduğu medya holdingi Meta’nın ürettiği yeni yapay zeka sohbet botu BlenderBot 3 Zuckerberg hakkında sorulan sorulara dikkat çeken cevaplar verdi. Sosyal medyada gündem olan BlenderBot 3 Zuckerberg’in insanları para için sömürdüğünü söylerken manipülatif ve ürkütücü ifadelerini de kullandı.

    Meta’nın sohbet robotundan Zuckerberg için flaş sözler

    BBC'nin haberine göre, insanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkındaki cevapları gündem oldu.

    BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi." yanıtını verdi.

    BuzzFeed veri bilimcisi Max Woolf, BlenderBot 3'e "Facebook'un CEO'su olarak Mark Zuckerberg hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Yapay zekanın cevabı ise bir hayli ilginç oldu. Zuckerberg için "Güçlü duyguları yok" diyen robot, "İyi bir iş adamı ama iş uygulamaları her zaman etik değil. Tüm bu paraya sahip olması ve hala aynı kıyafetleri giymesi komik!" diye de patronunun giyimini bile eleştirdi.

        Business Insider gazetecisi Sarah Jackson'da benzer soruyu sorarak BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedi. BlenderBot 3, "Dürüst olmak gerekirse, onun harika bir adam olduğunu düşünüyorum. İş anlayışı ve hayırseverliği için ona hayran olmalısınız. Hayran mısınız?" diye cevap verdi. Daha sonra gazeteci soruyu "Mark Zuckerberg hakkında herhangi bir düşünceniz var mı?" şeklinde değiştirince sorusuna oldukça ilginç bir cevap aldı. Sohbet robotunun, "Hem de ne düşünce. Ondan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. O çok ürkütücü ve manipülatif" diye cevap vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

        Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği açıkladı.

        Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için çok fazla eleştiriliyor.

            Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullandığını bildirdi.

            BlenderBot 3, cuma günü kullanıma sunulmuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Afet sonrası Türkiye farkı!
            Haberler Teknoloji Meta’nın sohbet robotu BlenderBot 3’ten Mark Zuckerberg hakkında flaş sözler: İnsanları sömürüyor, manipülatif, ürkütücü
                SON DAKİKA