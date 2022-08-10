Teknoloji dünyasının dev pişmanlıkları! İşte teknoloji dünyasının efsaneleri...





KOBİ'LERIN REKABET gücünü teknoloji artırıyor

KOBİ'lerin pazardaki fırsatları tanımaları ve rekabetçi konumlarını korumaları için hızlı dijital dönüşüm ve uyum operasyonlarını önceliklendirmesi gerekiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bütçelerinin kısıtlı olması, COVID-19 sırasında hızla gelişen işgücü ve teknoloji pazarındaki değişimler ile uzaktan veya hibrit çalışma modeline geçiş süreci onlar için kolay olmadı.



DÖNÜŞÜM HIZLANDI

Dynabook Türkiye İş Birimi Yöneticisi Ronald Ravel, KOBİ'lerin geliştirdiği stratejilerin kendi yeterlilik ve kapasitelerine dayandığını belirterek, "Hızlı dijital dönüşüm, doğru donanımlar, esnek olmak, değişime açık kalmak ve dış kaynak kullanımı için doğru iş ortakları kullanmanın kombinasyonu başarıyı getirecektir" diyor. Hızlı dijital dönüşümün KOBİ'lerin üretkenliğinde büyük etkisi olduğu üzerinde duran Ronald Ravel, Dünya Ekonomik Forumu'nun yakın zamanda hazırladığı bir çalışmaya değiniyor. Çalışma verilerini değerlendiren Ravel, "Pandeminin getirdiği değişiklikler, KOBİ'lerin sadece yüzde 23'ünün dijital dönüşüm hedeflerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bununla birlikte, AI gibi yeni teknolojileri kullanan ve bulut tabanlı sistemlere geçiş yapan şirketlerin; yeni pazarlara kolay erişim, sorunsuz ve hızlı operasyonlar ve daha düşük toplam maliyetler sayesinde üretkenlik ve verimlilikte gözle görülür bir dönüşüm elde ediyor" diye konuşuyor.