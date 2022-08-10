Teknoloji dünyasının dev pişmanlıkları! İşte teknoloji dünyasının efsaneleri...

Her işletim sistemi, arama ve harita teknolojisi zamanla kazanılan yetkinlikleri içinde barındırıyor. Sanırım zamanı geri alma şansı olsa Nokia, Blackberry, Microsoft, Intel ve Huawei pek çok konuda pişmanlıklarını açıklayıp odaklanacakları konuları bir daha tercih ederdi. Apple dokunmatik ekranlarda kazandığı mükemmelliği kendi ekosistemindeki itibar yönetimiyle yukarı taşıyor. Nokia ve Blackberry yöneticileriyle 2007 ve 2008 yılında röportajlar yapmıştım. Üst düzey yöneticiler dokunmatik ekranların geçici bir akım olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden sahip oldukları gücü bölmek istemiyorlardı. Oysa Google, Apple ve Qualcomm ciddi adımlar attı ve riskler aldı.
YAZILIMDA KAYBETTİLER
Uzakdoğulu firmalar için de zaman çok merhametli davranmadı. Japon markalar zaman içinde çok güç kaybetti. Donanım konusundaki tecrübesini yazılımla desteklemeyen Japon markaları kârlarının hızla düşmesine çare bulamadı. Sony, Toshiba, Panasonic gibi markaların ekran, yazılım konusundaki deneyimleri ürünleri mükemmelleştirmek için yeterli olmadı. Güney Koreli LG televizyon konusunda başarılı olsa da akıllı telefonlarda başarıyı yakalayamadı. Huawei yeni işletim sistemi dışında arama ve harita hizmeti için de alternatif çözümler geliştirmişti. Zamanı geriye sarıp bunu 10 yıl önce yapmak isterdi. Ancak 2020 yılının Mayıs ayında çıkarılan, 170'ten fazla ülkede 50'den fazla dil desteği ile tüm Android cihazlarda kullanılan arama motoru Petal Search, 2 yıldan fazla deneyime sahip. Ancak ekosistemi oluşturması zaman alıyor. 2022 sonuna kadar nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz.
TUŞLARI UNUTMADAN AKILLANAN TELEFON
Tuşlu telefonlar küresel telefon satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Alcatel 3088 yeni tuşlu telefonu 4.5G LTE hızı, Whatsapp, Facebook ve YouTube gibi hazır yüklenmiş uygulamalarıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra arka kamerası ve 1530mAh pil gücüyle tüketiciye sunuluyor. 4.5G hızı ve popüler uygulamaları barındıran ekosistemi sayesinde tuşlu telefon ile akıllı telefon arasında bir köprü görevi gören Alcatel 3088, 4.5G LTE sayesinde 150 Mbps'ye kadar veri hızıyla internette rahatça dolaşma imkanı sağlıyor. 63 gram ağırlığı ve ultra-hafif dizaynı ile kullanımı oldukça kolay Alcatel 1068 ise bluetooth bağlantısının yanı sıra tüm ihtiyaçlarınızı bir arada karşılayan kamera, fener, alarm ve ajanda özelliklerini de sunuyor. Alcatel 2020 modelinin de 2.4 inç QVGA yatay ekranı bulunuyor. 970mAh batarya ile 16 saate varan konuşma imkanı sunan telefonda acil durumlar için arka yüzde SOS butonu yer alıyor.