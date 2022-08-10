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    Teknoloji dünyasının dev pişmanlıkları! İşte teknoloji dünyasının efsaneleri...

    Nokia’nın, Blackberry’nin dokunmatik ekran pişmanlığı, Microsoft’un ve Intel’in mobil ekosistem pişmanlığı, Sony ve Toshiba’nın ekran ve yazılım pişmanlığı Çinli Huawei’nin işletim sistemi, harita ve arama teknolojisi pişmanlığı zamanı geri almaya yetmiyor. Teknoloji dünyasının efsaneleri karşınızda...

    Teknoloji dünyasının dev pişmanlıkları

    Her işletim sistemi, arama ve harita teknolojisi zamanla kazanılan yetkinlikleri içinde barındırıyor. Sanırım zamanı geri alma şansı olsa Nokia, Blackberry, Microsoft, Intel ve Huawei pek çok konuda pişmanlıklarını açıklayıp odaklanacakları konuları bir daha tercih ederdi. Apple dokunmatik ekranlarda kazandığı mükemmelliği kendi ekosistemindeki itibar yönetimiyle yukarı taşıyor. Nokia ve Blackberry yöneticileriyle 2007 ve 2008 yılında röportajlar yapmıştım. Üst düzey yöneticiler dokunmatik ekranların geçici bir akım olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden sahip oldukları gücü bölmek istemiyorlardı. Oysa Google, Apple ve Qualcomm ciddi adımlar attı ve riskler aldı.



    YAZILIMDA KAYBETTİLER
    Uzakdoğulu firmalar için de zaman çok merhametli davranmadı. Japon markalar zaman içinde çok güç kaybetti. Donanım konusundaki tecrübesini yazılımla desteklemeyen Japon markaları kârlarının hızla düşmesine çare bulamadı. Sony, Toshiba, Panasonic gibi markaların ekran, yazılım konusundaki deneyimleri ürünleri mükemmelleştirmek için yeterli olmadı. Güney Koreli LG televizyon konusunda başarılı olsa da akıllı telefonlarda başarıyı yakalayamadı. Huawei yeni işletim sistemi dışında arama ve harita hizmeti için de alternatif çözümler geliştirmişti. Zamanı geriye sarıp bunu 10 yıl önce yapmak isterdi. Ancak 2020 yılının Mayıs ayında çıkarılan, 170'ten fazla ülkede 50'den fazla dil desteği ile tüm Android cihazlarda kullanılan arama motoru Petal Search, 2 yıldan fazla deneyime sahip. Ancak ekosistemi oluşturması zaman alıyor. 2022 sonuna kadar nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz.



    TUŞLARI UNUTMADAN AKILLANAN TELEFON
    Tuşlu telefonlar küresel telefon satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Alcatel 3088 yeni tuşlu telefonu 4.5G LTE hızı, Whatsapp, Facebook ve YouTube gibi hazır yüklenmiş uygulamalarıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra arka kamerası ve 1530mAh pil gücüyle tüketiciye sunuluyor. 4.5G hızı ve popüler uygulamaları barındıran ekosistemi sayesinde tuşlu telefon ile akıllı telefon arasında bir köprü görevi gören Alcatel 3088, 4.5G LTE sayesinde 150 Mbps'ye kadar veri hızıyla internette rahatça dolaşma imkanı sağlıyor. 63 gram ağırlığı ve ultra-hafif dizaynı ile kullanımı oldukça kolay Alcatel 1068 ise bluetooth bağlantısının yanı sıra tüm ihtiyaçlarınızı bir arada karşılayan kamera, fener, alarm ve ajanda özelliklerini de sunuyor. Alcatel 2020 modelinin de 2.4 inç QVGA yatay ekranı bulunuyor. 970mAh batarya ile 16 saate varan konuşma imkanı sunan telefonda acil durumlar için arka yüzde SOS butonu yer alıyor.



        KOBİ'LERIN REKABET gücünü teknoloji artırıyor
        KOBİ'lerin pazardaki fırsatları tanımaları ve rekabetçi konumlarını korumaları için hızlı dijital dönüşüm ve uyum operasyonlarını önceliklendirmesi gerekiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bütçelerinin kısıtlı olması, COVID-19 sırasında hızla gelişen işgücü ve teknoloji pazarındaki değişimler ile uzaktan veya hibrit çalışma modeline geçiş süreci onlar için kolay olmadı.

        DÖNÜŞÜM HIZLANDI
        Dynabook Türkiye İş Birimi Yöneticisi Ronald Ravel, KOBİ'lerin geliştirdiği stratejilerin kendi yeterlilik ve kapasitelerine dayandığını belirterek, "Hızlı dijital dönüşüm, doğru donanımlar, esnek olmak, değişime açık kalmak ve dış kaynak kullanımı için doğru iş ortakları kullanmanın kombinasyonu başarıyı getirecektir" diyor. Hızlı dijital dönüşümün KOBİ'lerin üretkenliğinde büyük etkisi olduğu üzerinde duran Ronald Ravel, Dünya Ekonomik Forumu'nun yakın zamanda hazırladığı bir çalışmaya değiniyor. Çalışma verilerini değerlendiren Ravel, "Pandeminin getirdiği değişiklikler, KOBİ'lerin sadece yüzde 23'ünün dijital dönüşüm hedeflerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bununla birlikte, AI gibi yeni teknolojileri kullanan ve bulut tabanlı sistemlere geçiş yapan şirketlerin; yeni pazarlara kolay erişim, sorunsuz ve hızlı operasyonlar ve daha düşük toplam maliyetler sayesinde üretkenlik ve verimlilikte gözle görülür bir dönüşüm elde ediyor" diye konuşuyor.



        ÇALIŞAN SÖZ HAKKI İSTİYOR
        Ronald Ravel, KOBİ'lerin çalışan bağlılığı stratejilerini geleceğe hazır hale getirmek için çalışanlarını teknoloji tedariğinin ilk aşamalarında dahil eden bir model benimsenmesinin kritik önemi üzerinde duruyor. Gensler tarafından teknolojik araçlara yönelik gerçekleştirilen bir araştırmayı da vurgulayarak; "Çalışanların yüzde 76'sının teknolojik araçların seçiminde söz sahibi olmaları performanslarını artırıyor, yüzde 60'ının ise iş memnuniyetini olumlu yönde etkiliyor. Yetenekleri çekmek ve elde tutmak, sonuç olarak KOBİ'lere büyük bir üstünlük sağlayacaktır" diyor.



        FİBERDE BÜYÜME HIZ KESMİYOR
        Sabit genişbant tarafında abonelerinin 2022 ilk yarı itibarıyla 14.6 milyona ulaştığını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şöyle devam etti: "Hem yeni hem de sözleşmesi yenilenen abonelerin yüksek hıza olan talebinin bozulmadığını gördük. 2022'nin ikinci çeyreğinde 24 Mbps ve üzeri paketler yeni satışların yüzde 55.4'ünü oluşturdu. 2021 ikinci çeyrek itibarıyla 345 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz yılın ilk yarısı itibarıyla 381 bin km'ye çıktı. Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 2022'nin ilk yarısında 30.8 milyon hane halkını kapsıyor. Toplam fiber abone sayımız, yıllık bazda 15 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana 36.4 puan artarak toplam tabanımızın yüzde 73.5'ini oluşturacak şekilde 10.7 milyona ulaştı. Avrupa FTTH Konseyi'nin Mayıs 2022'de yayınlanan 'Avrupa FTTH/B Pazar Panoraması, Eylül 2021' raporuna göre Türkiye, 'kapsanan FTTH/B hane sayısı' sıralamasında EU39 karşılaştırmasında üçüncü, 'en hızlı büyüyen 5 pazarda' (hacim ve yüzde açısından) ise dördüncü sırada yer alıyor. Bu, Türk Telekom'un Türkiye'nin fiberleşmesine yönelik liderliğini ve tutkusunu açıkça ortaya koymaktadır." (Timur SIRT)

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        Haberler Teknoloji Teknoloji dünyasının dev pişmanlıkları! İşte teknoloji dünyasının efsaneleri...
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