Daha önce nasıl duymamışım diyeceksiniz! Tek bir tuşa bile basmanıza gerek yok! İşte iPhone ekran görüntüsü almanın en kolay yolu!

iPhone kullanıcıları tek bir düğmeye veya tuşa basmadan kolayca ekran görüntüsü alam yöntemini duyunca oldukça şaşırıyor. Siz de gerekli adımları izleyerek ekran görüntüsü almanızı oldukça basit bir hale egtirebilirsiniz. İşte tek bir tuşa basmanıza gerek kalmadan ekran görüntüsü almanın yolu...
IPHONE KOLAY EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?
İPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.
Erişilebilirlik'i arayın ve açın.
Ardından Touch'ı arayın ve bunun içinde Geri Dokunun'u açın.
Çift veya üçlü dokunmayı seçin, ardından ekran görüntüsünü seçin.
iPhone'unuzun arkasında dokunma işlevini yapın ve bir ekran görüntüsü alın.
Back Tap ayrıca kılıflarla da çalışır, bu nedenle sinir bozucu düğme kombinasyonuna basmadan, her durumda ekran görüntüsü almak için iPhone'unuzun sırtını sıvazlayabilirsiniz.
HANGİ TUŞLARLA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINIR?
Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın. Bu işe yaramazsa Güç düğmesini birkaç saniye süreyle basılı tutun. Ardından Ekran görüntüsü'ne dokunun.