Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 10.08.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2022 10:51
    ABONE OL

    Daha önce nasıl duymamışım diyeceksiniz! Tek bir tuşa bile basmanıza gerek yok! İşte iPhone ekran görüntüsü almanın en kolay yolu!

    iPhone telefonunuzdan ekran görüntüsü almak artık çok kolay. Bu yöntemi duyanlar şaşıp kalıyor. Tek bir tuşa basmanıza bile gerek kalmadan kolaylıkla ekran resmi çekebilirsiniz. İşte ekran görüntüsü almanın en basit yolu ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Tek bir tuşa bile basmanıza gerek yok! Daha önce nasıl duymamışım diyeceksiniz! İşte ekran görüntüsü almanın en kolay yolu!

    iPhone kullanıcıları tek bir düğmeye veya tuşa basmadan kolayca ekran görüntüsü alam yöntemini duyunca oldukça şaşırıyor. Siz de gerekli adımları izleyerek ekran görüntüsü almanızı oldukça basit bir hale egtirebilirsiniz. İşte tek bir tuşa basmanıza gerek kalmadan ekran görüntüsü almanın yolu...

    IPHONE KOLAY EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?
    İPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasına gidin.
    Erişilebilirlik'i arayın ve açın.
    Ardından Touch'ı arayın ve bunun içinde Geri Dokunun'u açın.
    Çift veya üçlü dokunmayı seçin, ardından ekran görüntüsünü seçin.
    iPhone'unuzun arkasında dokunma işlevini yapın ve bir ekran görüntüsü alın.
    Back Tap ayrıca kılıflarla da çalışır, bu nedenle sinir bozucu düğme kombinasyonuna basmadan, her durumda ekran görüntüsü almak için iPhone'unuzun sırtını sıvazlayabilirsiniz.

    HANGİ TUŞLARLA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINIR?
    Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın. Bu işe yaramazsa Güç düğmesini birkaç saniye süreyle basılı tutun. Ardından Ekran görüntüsü'ne dokunun.

        SAMSUNG TELEFONLARDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?
        Piyasadaki diğer Android'li telefonlarda olduğu gibi Galaxy S22 serisinde ekran görüntüsü güç ve ses kısma tuşuna aynı anda basılarak alınabiliyor.

        SS ALMAK NE DEMEK?
        Ekran yakalama görüntüsü (İngilizce: screenshot, [ˈskriːn.ʃɑt]; kısaltılmış haliyle ss), çeşitli programlar vasıtası ile ekranda o andaki görüntünün anlık fotoğrafının çekilmesidir. Görüntü yakalama film ve benzeri hareketli görüntülerden gerçekleştirilebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden bu kez tokalaştığını unuttu!
        Haberler Teknoloji Daha önce nasıl duymamışım diyeceksiniz! Tek bir tuşa bile basmanıza gerek yok! İşte iPhone ekran görüntüsü almanın en kolay yolu!
            SON DAKİKA