Yenilenmiş iPhone ve Android alınır mı, fiyatları ne kadar? Yenilenmiş telefon nedir, nasıl alınır?

YENİLENMİŞ CEP TELEFONU NEDİR?

Farklı sebeplerden dolayı ambalajından çıkarılması ile beraber, gerekli yeniliklerin yapılmasının ardından piyasaya sürülen ürünlerdir. Örneğin yazılımsal ve donanımsal ile kozmetik gibi birtakım yenilikler gerçekleşir. Bu ürünler henüz tüketici ile birebir temasa geçmeden yaşanmış hasarlar üzerinden meydana gelir. Genelde ikinci el olarak öne çıkan bu ürünler için, belirli işlemlerin ardından sıfır kondisyona getirilir. Tekrar ambalajlanmasının ardından yenilenmiş bir şekilde sıfır olarak satışa sunulur. Elbette bu satış gerçekleşirken yenilenmiş cep telefonu olarak ifade edilir. Ancak birinci elden müşteri teması hiç gerçekleşmediği için, yine de bir nevi sıfır olarak ifade etmek mümkün.