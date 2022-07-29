5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test ediliyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

TELEFONLARDA İLK KEZ 5G İBARESİ GÖRÜLECEK

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi;

"İlk olarak 4G altyapısı üzerindeki gelişmelerle sunulan ve sonrasında standartları belirlenen 5. nesil iletişim altyapısıdır. Ülkemizin siber güvenliğine sahip çıkmamız gerekmekte. Biz büyüyen ve gelişen bir ülkeyiz.

Bu noktada haberleşme teknolojisi BTK'yı kurduk. 5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz."