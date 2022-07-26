iPhone 14 kaç TL olur, fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte çıkış tarihi!

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.