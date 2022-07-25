iPhone 14 kaç TL olur, fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte çıkış tarihi!

İPhone tutkunları için son günlerdeoldukça merak edilen iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusu merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni serisi İPhone 14 için geri sayım başladı. Peki, İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, İPhone 14 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Her yıl belirli tarihlerde İPhone'un bir üst modelinin tanıtımını gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında tanıtım organizasyonunun gerçekleşmesi bekleniyor.
İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ
iPhone 14'den ilk fotoğraflar sızdı. Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo).
İPhone 14 ne zaman çıkacak İPhone 14 çıkış tarihi ve özellikleri