Yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT'a dünyadan talep yağıyor! İşte özellikleri

SINIFINDA DÜNYADA TEK

Akgün, şöyle devam etti: Belli bir miktarda satışını gerçekleştirmiş olmakla birlikte, hâlihazırda onlarca ülkeden çok miktarda talebi olan, şu an sınıfında dünyada tek olan, en iyi olan diye bilirim, bir cihazımız bu.

Hem askeri fabrikamızda, hem özel sektörde, hem kendi yeteneklerimizde yani tam olarak asker-sivil, kamu-özel sektör işbirliğiyle entegrasyonla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz.