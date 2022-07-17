Yerli savunma sanayinde bir gurur madalyası daha: İHA avcısı 'ŞAHİN' TSK envanterinde





KOLAY İNTİKAL VE KURULUM ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlara kullanılacak olan ŞAHİN Sistemi, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisini barındırmakta.