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    • Teknoloji
    • 17.07.2022 18:38
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    • 17.07.2022 18:51
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    Yerli savunma sanayinde bir gurur madalyası daha: İHA avcısı 'ŞAHİN' TSK envanterinde

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini ve mikro insansız hava araçlarının imhası için geliştirilen 'Şahin 40 milimetre fiziksel imha sistemi'nin ASELSAN envanterine girdiğini açıkladı.

    İHA
    İHA avcısı ’ŞAHİN’ TSK envanterinde

    Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen 'ŞAHİN Sistemi'nin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

    HEDEF TAKİBİ VE BALİSTİK HESAPLAMA YAPABİLME
    Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA ve maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN Sistemi, radardan bildirilen konuma yönlenme sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabilme özelliklerine sahip.

    Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme muhteviyatında TSK için geliştirilen ŞAHİN Sistemi kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.



    KOLAY İNTİKAL VE KURULUM ÖZELLİKLERİNE SAHİP
    Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlara kullanılacak olan ŞAHİN Sistemi, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisini barındırmakta.

        Uzaktan komuta yeteneğine sahip olan ŞAHİN Sistemi, 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) ile 700 metre etkili menzile sahip.

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