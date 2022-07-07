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    • Teknoloji
    • 07.07.2022 10:53
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    • 07.07.2022 10:53
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    Hediye Bayraktar'ı hayranlıkla izlediler! 'Şükran ve hayranlık hissediyorum'

    Ukrayna'ya destek kapsamında yardım kampanyası başlatan Litvanyalılar 'Bayrakta' SİHA alabailmek için para toplamaya başlamışlardı. Kampanyadan haberdar olan Baykar Teknoloji, ücretsiz olarak 'Bayraktar TB2' verileceğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen teslim töreninde alanı dolduranlar büyük bir hayranlıkla TB2'yi incelerken, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum" diyerek sevincini paylaştı.

    AA
    Hediye Bayraktar’ı hayranlıkla izlediler!

    Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.

    KAMPANYADAN ÇOK ETKİLENDİK
    Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

    Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." dedi.

    Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.

    MUCİZE OLARAK NİTELEDİ
    Büyükelçi Besta da "Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum." diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını "mucize" olarak niteledi.

    "BAYKAR'IN ARMAĞINIDIR"
    Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde "Baykar'ın armağanıdır" yazıyor.

    3 GÜNDE 6 MİLYON AVRO TOPLANMIŞTI
    Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
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    Haberler Teknoloji Hediye Bayraktar'ı hayranlıkla izlediler! 'Şükran ve hayranlık hissediyorum'
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