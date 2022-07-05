Google'dan skandal hata: Silahlı saldırıya havai fişek patlattılar

'HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ'

Chicago Tribune'de yer alan habere göre, ise söz konusu videolardan birisinde şu sözler yer alıyor: Sadece yapmam gerek... Bu benim kaderim. Her şey buna yol açtı... Hiçbir şey beni durduramaz, kendim bile. Saldırganın YouTube kanalında en çok izlenen videoda ise kask ve kurşun geçirmez yelek giydiği anlarda arka fonda kahkaha sesleri duyuluyor.