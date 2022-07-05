Google'dan skandal hata: Silahlı saldırıya havai fişek patlattılar

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde gerçekleştirilen kanlı saldırının şoku sürüyor. Chicago kenti yakınlarındaki gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde 22 yaşındaki saldırgan, çatıdan tüfekle ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı.
GOOGLE'DAN GÜNDEMİ SARSAN HATA
Robert E. Crimo III isimli saldırgan kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırılar kapsamında teknoloji devi Google'ın hatası kısa sürede gündemi sarstı.ABD merkezli şirket önceden hazırladığı doodle'ı ana sayfasına yerleştirdi. Ülkenin bağımsızlık günü için tasarlanan havai fişeklerden oluşan ABD bayrağı 'doodle'ı saldırı haberlerinin üzerinde yer aldı.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU
Google üzerinden '4 Temmuz' araması yapan kişilerin karşısına saldırı haberi geldi, söz konusu haberlerin üzerinde ise Google'ın bu doodle'ı yer aldı.
Bu hata kısa sürede tepkilere neden oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Google'ı eleştirirken alınan ekran görüntüleri viral oldu. Gelen tepkilerin ardından Google bu doodle'ı sayfasından kaldırdı.
SALDIRININ ADETA SİNYALİNİ VERMİŞ
4 Temmuz'u kana bulayan saldırgan Crimo'nun dijital geçmişini inceleyen yetkililer dikkat çeken detaylara ulaştı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Awake' lakabı ile bilinen saldırgan internette pek çok rap şarkı yüklediği ortaya çıktı. İnternete yüklediği videolardan birinde kurşun geçirmez yelek giydiği görülen 'Awake' adeta saldırının sinyalini vermiş.
'HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ'
Chicago Tribune'de yer alan habere göre, ise söz konusu videolardan birisinde şu sözler yer alıyor: Sadece yapmam gerek... Bu benim kaderim. Her şey buna yol açtı... Hiçbir şey beni durduramaz, kendim bile. Saldırganın YouTube kanalında en çok izlenen videoda ise kask ve kurşun geçirmez yelek giydiği anlarda arka fonda kahkaha sesleri duyuluyor.