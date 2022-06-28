VagonSoft tüm dikkatleri üzerine çekti

İnternet ve teknoloji dünyasında iş yapıyorsanız son yılın yükselen değerinin adını elbette duymuşsunuzdur. VagonSoft ailesinden bahsediyoruz. Henüz 1 yıllık bir girişim olan VagonSoft, üstün başarısı ile iş dünyasında konuşulur hale geldi. Yerel bir girişim olarak yola çıkan şirket, ilk senesinde Avrupa ve Amerika kapılarını da zorlamaya başladı. Büyüme oranı ile kıskandıran şirketin karnesine gelin daha da yakından bakalım.

Geleceğin Teknolojisi VagonSoft

VagonSoft için geleceğin teknolojisi demek hiç de abartılı bir tanım olmaz. Aile şirketi olarak yola çıkan VagonSoft, kısa sürede ivme kazanan nadir girişimlerden biri. Titiz çalışma prensibi sayesinde bugünkü konumunda olan şirketin internet ve teknoloji evrenine katkıları dünyada da konuşulur durumda. Alişan Tekinler, Mahide Tekinler ve Özlem Ela Tekinler ile büyüyen şirketin gelecekte dünya sıralamasında yer alacağı da şimdiden kesin gibi.

VagonSoft, e-ticaret, SEO ve marka danışmanlığı alanlarındaki uzmanlığını müşterilerine de sunuyor. Bu da ülkemizde marka yaratma konusunda adım atmaya çekinen kişilere ilham oluyor. Kısa sürede %700'lük büyüme oranı elde eden şirket, Avrupa ülkelerine de hizmet vermeye devam ediyor. Bundan sonra VagonSoft'un başarılarını yabancı basında da okumaya başlayacağız gibi gözüküyor.

Yabancı Yatırımcılarında Dikkatini Çekiyor

Yenilikçi bir bakış açısına sahip olan VagonSoft, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin de radarında. Yabancı yatırımcıların ilgisini çeken şirket, büyüme grafiği sayesinde iş dünyasında bir tedirginlik de yaratmıyor değil. Rakiplerinden kısa sürede sıyrılan şirketin geleceği şu an oldukça parlak. Avrupa hedefini tamamlayan şirket, bir sonraki sene Amerika'da da görünür olmak için kendisine hedef biçmiş durumda. Bizler de VagonSoft'un başarılarını takip etmeye devam edeceğiz.