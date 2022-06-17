Profesyonel içerik oluşturucular için tasarlanan yeni Z by HP araçları ile sınırsız içerik oluşturma fırsatı

Teknik ve yaratıcılık alanlarında çalışanlar, sınırlarını zorlamak için güçlü ve esnek teknolojiye güveniyor. Mimarlık, mühendislik ve inşaat gibi alanlarda çalışanların yüzde 43'ü daha hızlı bir CPU, yüzde 30'u ise daha hızlı bir GPU istiyor. Yeni ZBook Fury G9 ve ZBook Studio G9, medya ve eğlence sektöründeki sanatçıların, AECO ve ürün geliştirme çalışanlarının ve veri bilimcilerinin birden fazla ağır iş akışının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. Masaüstü sınıfı Intel 55W CPU ve profesyonel sınıf NVIDIA RTX A5500 Dizüstü Bilgisayar GPU veya AMD Radeon Pro GPU ile desteklenen ZBook Fury'nin gücü içerik oluşturucularına ve teknik profesyonellere, kullandıkları cihazın bir dizüstü bilgisayar olduğunu unutturabiliyor. Yeni ZBook Fury; 8K video düzenlemeden 3D görselleştirmeye ve makine öğrenmesine kadar, günümüzün en zorlu iş yüklerinde gereken performansı sağlıyor. ZBook Studio G9, Intel Core i9 vPro CPU6, NVIDIA RTX A5500 veya GeForce RTX 3080 Ti ile hızlı, sorunsuz profesyonel düzeyde performans sunmak üzere tasarlandı. NVIDIA RTX ve GeForce RTX GPU'larla donatılmış modeller NVIDIA Studio programı tarafından da onaylanmış bulunuyor. En popüler yaratıcı uygulamalar için performans ve istikrar optimizasyonunun yanı sıra Omniverse, Broadcast ve Canvas gibi özel NVIDIA Studio yazılımlarına da erişim sunuyorlar. ZBook Fury G9 ve ZBook Studio G9, içerik oluşturucuların ilham aldığı her yerde kendilerini çalışmalarına kaptırmalarını sağlıyor.



VİDEO DÜZENLEME

Çift ekranlı kurulum; video düzenleme, CAD tasarımları veya büyük veri kümelerini analiz etmek gibi karmaşık iş akışları üzerinde çalışırken üretkenliği yüzde 31'e kadar artırabiliyor. Artık toplantı deneyimini destekleyen yeni HP Z24m ve HP Z24q 23,8 inç dörtlü HD ekranlar; pürüzsüz akışkanlık, fabrika renk kalibrasyonlu sRGB ve P3 kalibrasyonlu renk alanları ve olağanüstü ekran önü rengi oluşturmak için 90Hz yenileme hızı sunarken her iki ekranda da daha dinamik görseller ve gerçekçi renk doğruluğunu mümkün kılan VESA DisplayHDR 400 özelliğine sahip. Eğilebilir 5MP web kamerası, çift gürültü önleyici mikrofon ve çift hoparlör içeren bütünleşik toplantı özelliklerine sahip HP Z24m'yi kullanan çalışanlar tüm fikirlerini iş arkadaşlarıyla ve müşterileriyle paylaşıyor. Hem HP Z24m hem de HP Z24q, her yönden kesintisiz bir görüş sağlamak için dört taraflı çerçevesiz ekranlara sahip.



VERİLERLE DAHA HIZLI TESPİTLER ELDE EDİLİYOR

Profesyonel yaratıcılık geleneksel sanatçı, mimar, fotoğrafçı, animatör ve video editörü gibi tanımların ötesine geçti. Geleneksel içerik oluşturucuların 3B modeller, mimari tasarımlar, video oyunları ve filmler yapmak için bilgi işlem gücünü kullanması gibi, veri bilimcileri de benzer şekilde verilerden iş tespitleri çıkarmak için bilgi işlem gücünü kullanır. Z by HP veri bilimi iş istasyonları, karmaşık veri kümelerini eyleme geçirilebilir tespitlere dönüştürmek için doğru araçları sunarak veri bilimcilerinin her gün karşılaştığı yaygın zorlukları ortadan kaldırıyor. Şimdi ise dünyanın OEM ilk iş istasyonu olan ve hem Ubuntu hem de Microsoft WSL2'de bulunan veri bilimi yazılımını özelleştiren grafik kullanıcı arabirimi Z by HP Data Science Stack Manager'ın piyasaya sürülmesiyle, veri yaratıcılarının özelleştirmesi ve her projeye özgü veri bilimi ortamlarını yöneterek iş akışlarını hızlandırması daha da kolaylaşıyor.







İŞ İSTASYONU EVDE KULLANILIYOR

HP Thunderbolt G4 Dock, Z ekosisteminin tümünün sorunsuz bir şekilde bağlanmasına yardımcı olarak güvenliği ve üretkenliği artırıp kullanıcıların masalarını kontrolleri altına almalarına ve kabloları azaltmalarına olanak tanıyor. Çalışanların yüzde 66'sı evde bir iş istasyonu kullanmayı tercih ettiklerini ve çalışma alanındaki çevikliğin saniyeler içinde bağlanmalarına, içerik oluşturmalarına ve iteratif (yinelemeli) çalışmalara olanak tanıdığını bildiriyor. HP Thunderbolt G4 Yerleştirme İstasyonu, 2 adet 80 W'a kadar güç, süper hızlı Thunderbolt 4 teknolojisiyle dizüstü bilgisayarı veya mobil iş istasyonunu tamamen şarj etme olanağı ve hızlı indirmeler için önceki nesillere göre iki kat daha fazla ethernet hızı sunuyor. Ayrıca, BT yöneticileri ve kullanıcıları, dünyanın en güvenli istasyonuna ek olarak, HP SureStart ile bağlantı kurdukları andan itibaren kendilerini güvende hissedebiliyor.







OYUNUN KURALI MASAÜSTÜNDE DEĞİŞİYOR

Zorlu, çok uygulamalı iş yükleri için maksimize edilmiş olan Precision 7865 Tower, kullanıcıların yoğun, karmaşık iş akışlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Bilgisayar destekli tasarım gibi etkileşimli iş akışları için saat hızı önemli. Görselleştirme veya simülasyon gibi iş akışları için hesaplama gücü gerekiyor. Her iki ihtiyacı bir araya getiren Precision 7865 Tower, veri bilimi, mühendislik, grafik tasarım, görüntüleme, Sanal Gerçeklik (VR) ve Yapay Zeka (AI) girişimlerine güç sağlıyor. Precision 7865'le gelen bu yeni yüksek performans, en yeni AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcilerle desteklenen zorlu profesyonel uygulamalar için tam spektrumlu bir performans anlamına geliyor.



ISINMAYI ÖNLÜYOR

Daha fazla güç daha fazla ısınmaya sebep oluyor. Bu nedenle yeni tasarlanan şasi, kritik bileşenler için özel hava kanallarını destekleyen altıgen bir havalandırma yapısına sahip. Bu hem termal verimliliği hem de akustik performansı artırıyor, yani sistem sorunsuz ve sessiz çalışırken siz de işinize odaklanabiliyorsunuz. Bunların tamamı, Precision 7820 Tower'dan yüzde 14 daha küçük bir kasada bir araya getirilmiş durumda. Dell'in servis verilebilirlik konusundaki uzun süreli ve sürekli gelişen sorumluluğu, kullanıcılar açısından Precision 7865 iş istasyonu için de geçerli olacak. Servis verme ve yükseltme işlemleri, uygun ön ve yan erişimle daha basit hale getirilmiş durumda. İç tarafa bakıldığında, güç talepleri arttıkça bellek, depolama veya grafik kartlarını yükseltmeyi daha kolay hâle getiren aletsiz iç tasarım ve organize, renk kodlu bileşenler görülüyor. Gelecek odaklı hareket eden Dell mühendisleri, yalnızca günümüzün performans ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda bunları kullanan profesyonellerle birlikte büyümek ve gelişmek için yükseltilebilirliğe ve ölçeklenebilirliğe öncelik veriyor.







GELECEĞİN YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ YETİŞİYOR

Türk Telekom'un yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençler için hayata geçirdiği Yazılım Geliştirme Kampı tamamlandı. Mikroservis Mimarisi odağında yapılan kampta gençler, yazılım geliştirmenin detayları ile ilgili 4 günlük kamp süresince alanında uzman danışmanlardan eğitim aldı. Proje yarışmasını; Ceyhan Arda Noğay birinci, Mücahit Topçu ikinci ve Mehmet Furkan Çevik üçüncü tamamlayarak toplamda 100 bin lira değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldu. Finalistler ile bir araya gelen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Kamp ile ülkemizin genç yeteneklerine ulaşmayı ve yazılım teknolojileri konusunda en yeni imkanları sağlamayı hedefledik. Bu programlar ile gençlere yeni bir kariyer fırsatı oluşturmak, onlarla aramızdaki bağı artırmak ve ülkemizin teknolojik kalkınmasındaki öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız" dedi.







EVDEN ÇALIŞANA DESTEK GELDİ

Huawei MateBook ailesine en son eklenen, 16 inç MateBook D16 oldu. MateBook D16, MateBook D Serisi'nin ince çerçeve tasarımını devralıyor. Bu, ekranda daha geniş bir çalışma alanı sağlayarak kullanıcıların daha büyük ve daha uzun bir ekran alanıyla tabloları, verileri ve belgeleri daha kolay görüntülemesine olanak tanıyor. 12. Nesil Intel işlemciden gücünü alan MateBook D16, Huawei MateBook serisinde ilk kez yer verilen numerik tuş takımı ve 1080p AI kamera gibi önemli özelliklere de sahip.

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