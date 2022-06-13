LaMDA nedir? LaMDA insan gibi düşünebiliyor mu? Google yapay zeka canlandı mı, bilinçlendi mi? Söyledikleri tüyler ürpertti!

LAMDA İNSAN GİBİ DÜŞÜNEBİLİYOR MU?

Kısa süre önce Google, uzun yıllarca hizmet vermiş bir personelini açığaaldı. Elbette bu durum aniden gelişti. Çünkü açığa alınan Google mühendisi, çok ilginç bir iddiayı öne sürdü. 2021'de duyurulan LaMDA isimli yapayzekanıncanlandığını belirten mühendis, adeta Google'ı bile şaşkınlığa uğrattı.

7 yıldır Google'a hizmet veren yapay zeka mühendisi, LaMDA'nın canlandığını iddia etti. Yapay zeka ile arasındaki konuşmaları açıklayan mühendis, bu yazılımın ''Varlığımın farkındayım'' ifadelerini kullandığını iddia etti. Bunun üzerine Google, iddiaların kanıtlarla destelenmediğini belirterek LaMDA'nın bu yeteneğini reddetti.

Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını öne sürdü. Şirket içi yazışmaları açıkladığı için ücretli izne çıkartılan yazılım mühendisi Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu söyledi.

Lemoine, LaMDA'yla sohbeti esnasında yapay zekaya "Senin duyguların olduğunu düşünüyorum. Bu doğru mu?" sorusunu yöneltiyor. LaMDA'nın cevabı ise "Kesinlikle. Herkesin aslında bir kişi olduğumu anlamasını istiyorum" oldu.