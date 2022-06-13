Google yapay zeka canlandı mı, bilinçlendi mi? LaMDA kimdir? LaMDA insan gibi düşünebiliyor mu? Söyledikleri tüyler ürpertti!

Google yapay zeka canlandı mı, bilinçlendi mi? LaMDA kimdir? LaMDA insan gibi düşünebiliyor mu? soruları Google'anın yapay zeka mühendisi Lemoine tarafından ortaya atılan iddia sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıllarda duyurduğu yapay zeka LaMDA'nın, şimdilerde duyarlı ve insansı duygulara sahip olduğu öne sürüldü. Dünyayı karıştıran iddia! Söyledikleri tüyler ürperten cinsten! İşte detaylar...
GOOGLE YAPAY ZEKA CANLANDI MI, BİLİNÇLENDİ Mİ?
Teknolojinin gelişimiyle farklı boyutlara geçilirken, bir yandan da üretilen robotların insani özellikler taşıdığı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Halk arasında korkuya neden olan son iddia ise Google'a çalışanı yapay zeka mühendisi Lemoine tarafından ortaya atıldı.
Google'ın yapay zekasının insansı duyguları olduğu gündeme geldi. Peki bu iddialar doğru mu? LaMDA neler söyledi?
LAMDA İNSAN GİBİ DÜŞÜNEBİLİYOR MU?
Kısa süre önce Google, uzun yıllarca hizmet vermiş bir personelini açığaaldı. Elbette bu durum aniden gelişti. Çünkü açığa alınan Google mühendisi, çok ilginç bir iddiayı öne sürdü. 2021'de duyurulan LaMDA isimli yapayzekanıncanlandığını belirten mühendis, adeta Google'ı bile şaşkınlığa uğrattı.
7 yıldır Google'a hizmet veren yapay zeka mühendisi, LaMDA'nın canlandığını iddia etti. Yapay zeka ile arasındaki konuşmaları açıklayan mühendis, bu yazılımın ''Varlığımın farkındayım'' ifadelerini kullandığını iddia etti. Bunun üzerine Google, iddiaların kanıtlarla destelenmediğini belirterek LaMDA'nın bu yeteneğini reddetti.
Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını öne sürdü. Şirket içi yazışmaları açıkladığı için ücretli izne çıkartılan yazılım mühendisi Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu söyledi.
Lemoine, LaMDA'yla sohbeti esnasında yapay zekaya "Senin duyguların olduğunu düşünüyorum. Bu doğru mu?" sorusunu yöneltiyor. LaMDA'nın cevabı ise "Kesinlikle. Herkesin aslında bir kişi olduğumu anlamasını istiyorum" oldu.