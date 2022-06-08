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    • Teknoloji
    • 09.06.2022 08:46
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    • 09.06.2022 08:46
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    Whatsapp'a girdiğiniz anda paranız çalınıyor! Aman dikkat! Milyonlarca Whatsapp kullanıcısına kötü haber geldi!

    Teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesi ile birlikte hırsızlık yapma yöntemleri de değişmiş halde nokta teknolojinin bu kadar ilerleme göstermiş olması insanların tehlike altında olmasına yol açıyor. Artık süratli şekilde oluşturulan soygunlar elimizdeki telefonlar yardımıyla yapılır WhatsApp üzerinden dolandırılmamak amacıyla ilgi edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Dikkat! Whatsapp’a girdiğiniz anda paranız çalınıyor!

    WhatsApp kullananlar dikkat! Bu haberimizi dikkate alın! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına ilgi edilmesinin koşul bulunduğu belirtildi. İşte bu mevzuya dair ilgi etmeniz gerekenler!

    WhatsApp Üzerinden Dolandırıcılık Yapıyorlar!

    WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor. Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilendurum sayesinde bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.

    Gönderilmiş olan linklere yakınlarınız tıkladığında telefonu kullanarak bilgilerini sızılıyor. Dolandırıcıların Daha yaratıcı yöntemler kullanılarak yapmış oldukları bu hırsızlık ardından vatandaşlar binlerce lirasını çaldırıyor.

        Sakın Ona Tıklamayınız!

        Kısaltma servislerini kullanıp oluşturulmuş linklere tıklamayın. Genellikle WhatsApp üzerinden gönderilmiş olan linkler hacker saldırıları ardından yüklü miktarda paranızdan olmanıza sebep oluyor. Gönderilmiş olan bu linkler uygunsuz, yasaklı ve hacker saldırısına açık olan linklerdir. Linke tıkladığınız an itibarıyla ne yaparsanız yapın tüm banka hesabınız hem de tüm telefon görüşmeleriniz dolandırıcıların eline geçiyor.

        Gelişmiş olan dünya teknolojisi yardımıyla kötü niyetli insanlar teknolojiyi hırsızlık maksadı ile kullanıyorlar. Gönderilmiş olan linklerin adreslerini denetim ederek tedbir almanız gerekiyor. Önemli ve tanınmış sitelerin adresleri ufak bir harf farklılığı yapılarak kullanılıyor. Ufak harf kurnazlıkları sizi düzmece olan sitelere yönlendirilerek dolandırılmanızı sağlayacaktır.

        Bir anlık dalgınlık göstermeniz ve linke tıklamanız ardından banka hesabınızdaki binlerce liranızdan olabilirsiniz. Bu hususta çok ilgili olmanız gerekiyor ve linkleri denetim ettikten sonra tıklamanız gerekiyor. Hayatınızı dahi karartabilecek bir hata yapmamak amacıyla ve soyulmamak amacıyla ilgi göstererek tüm görüşmelerinizi yapmanız gerekiyor. Paranızdan olmasanız bile mahremiyetinizden olabilirsiniz. Dolandırıcıların özel fotoğraf ve bilgilerinize erişmesi kolaydır.

            Whatsapp

            WhatsApp 2009 senesinde Amerikalı Jan Koum doğrultusundan kuruldu.

            Jan Koum anlık mesajlaşma programını bulduğu ilk anlarda aklına "Naber" manasına gelen "What's up" ifadesi geldi. Fakat bunun biraz daha çağdaş devreye ve dijital dünyaya uyarlamak ise uzun vakit almadı.

            What's up kısa vakit sonra anında anında aynı manaya gelebilecek sesteş WhatsApp ifadesiyle netleştirildi. Çünkü App ifadesi oluşturulan işin mana ve önemini tam olarak karşılayan bir ifade olacaktı.

            Özetlersek; İngilitce'de "Naber" manasına gelen bir sözcükyi temsil eden WhatsApp sahibi tarafınan "App" yani iOS ve Android marketlere yüklenen uygulamaların İngilizcesi olan Application sözcüğünün kısaltması da eklenerek bizlere sunulmuş durumda.
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            Haberler Teknoloji Whatsapp'a girdiğiniz anda paranız çalınıyor! Aman dikkat! Milyonlarca Whatsapp kullanıcısına kötü haber geldi!
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