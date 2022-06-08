Whatsapp'a girdiğiniz anda paranız çalınıyor! Aman dikkat! Milyonlarca Whatsapp kullanıcısına kötü haber geldi!

WhatsApp kullananlar dikkat! Bu haberimizi dikkate alın! Çünkü bu sayede binlerce liranızın çalınmasını önlemeniz mümkün! Edinilen verilere göre son günlerde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık olaylarına rastlandı. Bundan ötürü WhatsApp mesajlarına ilgi edilmesinin koşul bulunduğu belirtildi. İşte bu mevzuya dair ilgi etmeniz gerekenler!
WhatsApp Üzerinden Dolandırıcılık Yapıyorlar!
WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor. Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilendurum sayesinde bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.
Gönderilmiş olan linklere yakınlarınız tıkladığında telefonu kullanarak bilgilerini sızılıyor. Dolandırıcıların Daha yaratıcı yöntemler kullanılarak yapmış oldukları bu hırsızlık ardından vatandaşlar binlerce lirasını çaldırıyor.