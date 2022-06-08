Milyonlarca Whatsapp kullanıcısına kötü haber geldi! Whatsapp'a girdiğiniz anda paranız çalınıyor! Aman dikkat!

Whatsapp

WhatsApp 2009 senesinde Amerikalı Jan Koum doğrultusundan kuruldu.

Jan Koum anlık mesajlaşma programını bulduğu ilk anlarda aklına "Naber" manasına gelen "What's up" ifadesi geldi. Fakat bunun biraz daha çağdaş devreye ve dijital dünyaya uyarlamak ise uzun vakit almadı.

What's up kısa vakit sonra anında anında aynı manaya gelebilecek sesteş WhatsApp ifadesiyle netleştirildi. Çünkü App ifadesi oluşturulan işin mana ve önemini tam olarak karşılayan bir ifade olacaktı.

Özetlersek; İngilitce'de "Naber" manasına gelen bir sözcükyi temsil eden WhatsApp sahibi tarafınan "App" yani iOS ve Android marketlere yüklenen uygulamaların İngilizcesi olan Application sözcüğünün kısaltması da eklenerek bizlere sunulmuş durumda.