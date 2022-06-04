Telif için bir adım daha! Türkiye Google'a iletti: Aynısını istiyoruz

Google temsilcisi ile görüşülürken yüz yüze fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Yayman, telif tartışmasının bir emek tartışması olduğunu kaydetti. Google temsilcilerinin ilk gelişlerinde milletvekillerinin telif hakkı konusunda sorularına yanıt verdiklerini anımsatan Yayman, sıcak yaklaşımlarına yönelik yanıtlarının halen tutanaklarda yer aldığına dikkat çekti. Google'ın Avustralya başta olmak üzere Avrupa'da 300'e yakın medya kuruluşuyla telif anlaşması imzaladığına işaret eden Yayman, "Biz Paris'te ne yapılmışsa, Ankara'da da onun gerçekleşmesini arzuluyoruz. Kanada, Almanya, İngiltere bir çok ülkede telif meselesi üzerinde anlaşma gerçekleşti. Bizim de talebimiz ortada ve net. Oralarla nasıl bir telif anlaşması yapmışsa Google, Türkiye'de de benzer bir anlaşmaya imza atılmasını arzuluyoruz. Müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu masaya yatıracağız" diye konuştu.

Yayman, Google temsilcisine bu konuda TBMM'ye davet konusunu ilettiklerini dile getirirken, "TBMM'ye gelip müzakere etme konusunda Google'ın pozitif bir tavrının olduğunu görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Google yetkililerinin Türkiye'nin talepleri ve mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti gösterdikleri görüşünü dile getirdiğini aktaran Yayman, bu konuda da ilerleme sağlanmasını ümit ettiklerini vurguladı. Yayman, "Google yetkilileri 'Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanındayız' ifadesini kullandılar" dedi.

Yayman, Google ile müzakerelerin nasıl olacağı, anlaşmanın yasal çerçevesinin ne olacağı konusunda Kültür Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu birimleriyle de iletişim halinde olduklarını bildirdi.

PARTİLER DESTEKLİYOR

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'ın öncülüğünü yaptığı "telif anlaşması" konusuna partilerden de destek geldi.

MAĞDUR ETMEYECEK FORMÜL

SELMAN ÖZBOYACI (AK PARTİ): Bizim Google ile telif konusunda duruşumuz ve bakışımız ilkeseldir. Global platformlar diğer ülkelerde ABD, Avustralya'da hangi kriterlere ve kurallara tabi ise Türkiye'de de uygulanması elbette olsun.

RAVZA KAVAKÇI KAN (AK PARTİ): Google'ın telif konusunda Türkiye ile muhatap olması önemli. Uluslararası hukuk açısından bütün gelişmiş ülkelerde olan anlaşmanın Google tarafından Türkiye'de de imzalanması gerekir. Bu sadece Google değil, dijital mecralarda faaliyet gösteren diğer sosyal medya şirketleri ve ağları için de geçerlidir.

TUNCAY ÖZKAN (CHP): Google uluslararası zeminde bir çok ülkeyle telif anlaşmasını hayata geçirdi. Türkiye'de de böyle bir düzenlemeye gitmeli. Fikir ve sanat eserleri konusunda Google'ın gerekli ödemeleri yasal kriterler çerçevesinde yapmasından yanayız.

ONURSAL ADIGÜZEL (CHP): Telif meselesi bir emek konusudur ve önemlidir. Dünya'daki örnekleri inceleyip, bu yönde çalışmaları ortaya koyduktan sonra belli sonuca ulaşmakta fayda vardır. Sadece Google ile telif kazancı paylaşımı üzerine değil, diğer sosyal ağlarla da müzakere edilmeli, onları da dinlemek gerekiyor.

AYHAN ALTINTAŞ (İYİ PARTİ): Telif konusu uluslararası camiada tüm yönleriyle çok konuşuluyor. Avustralya'da zorunlu hale getirildi telif. Başka ülkelerle de masaya oturdular. Maden böyle bir uygulama var ve Türkiye'nin de böyle bir talebi var bunlar Google ile oturulup müzakere edilmelidir. Olumlu karşılıyoruz.