Telif için bir adım daha! Türkiye Google'a iletti: Aynısını istiyoruz

Arama motoru Google, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri için geçerli olan sisteme Türkiye'nin de dahil edilmesi beklenirken Türkiye Google ile ön görüşmeyi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE GOOGLE İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve bazı komisyon üyeleri "dezenformasyon teklifi" için Meclis'e gelen Google temsilcisi ile gayri resmi konuşma gerçekleştirerek "telif hakkı anlaşmasına" yönelik bir adım daha attı.
Görüşmede Yayman "Türkiye ile de benzer anlaşmanın olmasını istiyoruz" talebini iletirken, Google Türkiye Hükümet İlişkiler ve Kamu Politikaları Müdürü Pelin Kuzey Karaman "konunun müzakeresine pozitif yaklaşıyoruz" karşılığını verdi.
'AYNI ANLAŞMAYI İSTİYORUZ'
Milliyet'in haberine göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen "dezenformasyon teklifi" için Meclis'e gelen Google Türkiye Hükümet İlişkiler ve Kamu Politikaları Müdürü Pelin Kuzey Karaman ile "telif anlaşması" konusunda yeni bir temas gerçekleşti. Bazı komisyon üyelerinin de olduğu gayri resmi görüşmede Yayman, Google temsilcisine, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya ve Kanada'da gerçekleştirilen "telif anlaşmalarını" hatırlatarak "Türkiye ile de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" talebini iletti.
Bu anlamda Google yönetimine görüşme çağrısını ilettiklerini dile getiren Yayman, en kısa sürede bu konuyu netliğe kavuşturmak istediklerini bildirdi. Google temsilcisi Karaman ise Google'ın diğer başka ülkelerde telif hakkı konusunda değişik anlaşma ve uygulamaları benimsediğini belirtirken, konunun müzakeresi için "pozitif bakıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Karaman, gerekli çalışmaları yapıp Türkiye ile TBMM'de müzakereye oturacakları mesajını verdi.
'MASAYA YATIRACAĞIZ'
Avrupa'da dijital telif hakkı konusunda bazı ülkelerle masaya oturan Google temsilcilerini Türkiye'ye davet ettiklerini hatırlatan Yayman, yaptığı açıklamada, Google yetkililerinin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek görüşeceklerini kaydetti. Telif konusunun bir çok dünya ülkesinde tartışıldığını dile getiren Yayman, "Biz bu konuda dijital bir diplomasi yürüttük. Yaşanan gelişmeler ve gelinen noktaya bakıldığında bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya çıktı. Doğru bir yol haritası izledik" dedi.