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    • Teknoloji
    • 04.06.2022 10:14
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    • 04.06.2022 10:26
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    Telif için bir adım daha! Türkiye Google'a iletti: Aynısını istiyoruz

    Arama motoru Google, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri için geçerli olan sisteme Türkiye'nin de dahil edilmesi bekleniyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve bazı komisyon üyeleri 'dezenformasyon teklifi' için Meclis’e gelen Google temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirerek “telif hakkı anlaşmasına” yönelik bir adım daha attı. Yayman, Google temsilcisine, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya ve Kanada’da gerçekleştirilen 'telif anlaşmalarını' hatırlatarak "Türkiye ile de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" talebini iletti. İşte detaylar...

    Türkiye Google’a iletti: Aynısını istiyoruz

    Arama motoru Google, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri için geçerli olan sisteme Türkiye'nin de dahil edilmesi beklenirken Türkiye Google ile ön görüşmeyi gerçekleştirdi.

    TÜRKİYE GOOGLE İLE GÖRÜŞTÜ
    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve bazı komisyon üyeleri "dezenformasyon teklifi" için Meclis'e gelen Google temsilcisi ile gayri resmi konuşma gerçekleştirerek "telif hakkı anlaşmasına" yönelik bir adım daha attı.

    Görüşmede Yayman "Türkiye ile de benzer anlaşmanın olmasını istiyoruz" talebini iletirken, Google Türkiye Hükümet İlişkiler ve Kamu Politikaları Müdürü Pelin Kuzey Karaman "konunun müzakeresine pozitif yaklaşıyoruz" karşılığını verdi.

    'AYNI ANLAŞMAYI İSTİYORUZ'
    Milliyet'in haberine göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen "dezenformasyon teklifi" için Meclis'e gelen Google Türkiye Hükümet İlişkiler ve Kamu Politikaları Müdürü Pelin Kuzey Karaman ile "telif anlaşması" konusunda yeni bir temas gerçekleşti. Bazı komisyon üyelerinin de olduğu gayri resmi görüşmede Yayman, Google temsilcisine, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya ve Kanada'da gerçekleştirilen "telif anlaşmalarını" hatırlatarak "Türkiye ile de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" talebini iletti.

    Bu anlamda Google yönetimine görüşme çağrısını ilettiklerini dile getiren Yayman, en kısa sürede bu konuyu netliğe kavuşturmak istediklerini bildirdi. Google temsilcisi Karaman ise Google'ın diğer başka ülkelerde telif hakkı konusunda değişik anlaşma ve uygulamaları benimsediğini belirtirken, konunun müzakeresi için "pozitif bakıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Karaman, gerekli çalışmaları yapıp Türkiye ile TBMM'de müzakereye oturacakları mesajını verdi.

    'MASAYA YATIRACAĞIZ'
    Avrupa'da dijital telif hakkı konusunda bazı ülkelerle masaya oturan Google temsilcilerini Türkiye'ye davet ettiklerini hatırlatan Yayman, yaptığı açıklamada, Google yetkililerinin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek görüşeceklerini kaydetti. Telif konusunun bir çok dünya ülkesinde tartışıldığını dile getiren Yayman, "Biz bu konuda dijital bir diplomasi yürüttük. Yaşanan gelişmeler ve gelinen noktaya bakıldığında bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya çıktı. Doğru bir yol haritası izledik" dedi.

        Google temsilcisi ile görüşülürken yüz yüze fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Yayman, telif tartışmasının bir emek tartışması olduğunu kaydetti. Google temsilcilerinin ilk gelişlerinde milletvekillerinin telif hakkı konusunda sorularına yanıt verdiklerini anımsatan Yayman, sıcak yaklaşımlarına yönelik yanıtlarının halen tutanaklarda yer aldığına dikkat çekti. Google'ın Avustralya başta olmak üzere Avrupa'da 300'e yakın medya kuruluşuyla telif anlaşması imzaladığına işaret eden Yayman, "Biz Paris'te ne yapılmışsa, Ankara'da da onun gerçekleşmesini arzuluyoruz. Kanada, Almanya, İngiltere bir çok ülkede telif meselesi üzerinde anlaşma gerçekleşti. Bizim de talebimiz ortada ve net. Oralarla nasıl bir telif anlaşması yapmışsa Google, Türkiye'de de benzer bir anlaşmaya imza atılmasını arzuluyoruz. Müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu masaya yatıracağız" diye konuştu.

        Yayman, Google temsilcisine bu konuda TBMM'ye davet konusunu ilettiklerini dile getirirken, "TBMM'ye gelip müzakere etme konusunda Google'ın pozitif bir tavrının olduğunu görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Google yetkililerinin Türkiye'nin talepleri ve mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti gösterdikleri görüşünü dile getirdiğini aktaran Yayman, bu konuda da ilerleme sağlanmasını ümit ettiklerini vurguladı. Yayman, "Google yetkilileri 'Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanındayız' ifadesini kullandılar" dedi.

        Yayman, Google ile müzakerelerin nasıl olacağı, anlaşmanın yasal çerçevesinin ne olacağı konusunda Kültür Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu birimleriyle de iletişim halinde olduklarını bildirdi.

        PARTİLER DESTEKLİYOR
        Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'ın öncülüğünü yaptığı "telif anlaşması" konusuna partilerden de destek geldi.

        MAĞDUR ETMEYECEK FORMÜL
        SELMAN ÖZBOYACI (AK PARTİ): Bizim Google ile telif konusunda duruşumuz ve bakışımız ilkeseldir. Global platformlar diğer ülkelerde ABD, Avustralya'da hangi kriterlere ve kurallara tabi ise Türkiye'de de uygulanması elbette olsun.

        RAVZA KAVAKÇI KAN (AK PARTİ): Google'ın telif konusunda Türkiye ile muhatap olması önemli. Uluslararası hukuk açısından bütün gelişmiş ülkelerde olan anlaşmanın Google tarafından Türkiye'de de imzalanması gerekir. Bu sadece Google değil, dijital mecralarda faaliyet gösteren diğer sosyal medya şirketleri ve ağları için de geçerlidir.

        TUNCAY ÖZKAN (CHP): Google uluslararası zeminde bir çok ülkeyle telif anlaşmasını hayata geçirdi. Türkiye'de de böyle bir düzenlemeye gitmeli. Fikir ve sanat eserleri konusunda Google'ın gerekli ödemeleri yasal kriterler çerçevesinde yapmasından yanayız.

        ONURSAL ADIGÜZEL (CHP): Telif meselesi bir emek konusudur ve önemlidir. Dünya'daki örnekleri inceleyip, bu yönde çalışmaları ortaya koyduktan sonra belli sonuca ulaşmakta fayda vardır. Sadece Google ile telif kazancı paylaşımı üzerine değil, diğer sosyal ağlarla da müzakere edilmeli, onları da dinlemek gerekiyor.

        AYHAN ALTINTAŞ (İYİ PARTİ): Telif konusu uluslararası camiada tüm yönleriyle çok konuşuluyor. Avustralya'da zorunlu hale getirildi telif. Başka ülkelerle de masaya oturdular. Maden böyle bir uygulama var ve Türkiye'nin de böyle bir talebi var bunlar Google ile oturulup müzakere edilmelidir. Olumlu karşılıyoruz.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Teknoloji Telif için bir adım daha! Türkiye Google'a iletti: Aynısını istiyoruz
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