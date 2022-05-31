SON DAKİKA: Google Avrupa'da 300 kuruluşa telif ödeyecek! Türkiye de harekete geçti: Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

Yayman, "Almanya'da çok ciddi düzenlemeler oldu. Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz. Google'ın hazırladığı bir rapor var elimde. Türkiye'nin dijital yolculuğunda Türkiye ile beraberiz, her türlü işbirliğini arzu ediyoruz diyor." ifadelerini kullandı.

İçeriklerin kopyalanarak kaynaksız şekilde servi edilmesi, bu şekilde içerik üreticisinin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, "Siz A Haber olarak bir mülteci dosyası hazırlıyorsunuz, uzmanlara soruyorsunuz, istatistikleri ortaya koyuyorsunuz ama sizin haberinizi biri alıyor, ucundan, ortasından keserek copy paste yapmak sureti ile sizin adınızı kullanmıyor, referans vermiyor. Bu olmaz. " dedi.