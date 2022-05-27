Twitter yatırımcıları Elon Musk ve Twitter'a dava açtı! Hisselerdeki yüzde 27'lik düşüş yatırımcılarda şok etkisi yarattı

Davada ayrıca Musk'ın Twitter'daki hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı da belirtiliyor.

Ayrıca 95 milyondan fazla takipçisi olan Musk tarafından yapılan birkaç paylaşımın da "yanıltıcı" olduğunu iddia ediliyor.

Bunların arasında Musk'ın sahte hesapların sayısıyla ilgili şüphelerini ifade ettiği ve satış anlaşmasını askıya aldığını ilan ettiği tweet'i de var.

Davada, 13 Mayıs tarihinde attığı tweet'i hakkında Musk'ın, "sahte hesaplardan haberdar olması nedeniyle Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etme çabası içinde olduğu" da ifade edildi.

Twitter yatırımcılarını temsil eden avukat Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada davanın Musk'ın fiyat için müzakere etmek üzere şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.