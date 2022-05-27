Google'dan çifte standart: Avrupa'da telif hakkı var Türkiye'de yok! Doğru ve güvenilir kaynak sayısı artar

Türkiye'de ilgili yasalarda bazı boşluklar bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun dijital içerikli telif haklarını kapsar nitelikte olmadığının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"İlk olarak bu boşlukların ve ihtiyaçların medya profesyonelleri, akademisyenler, hukukçular ve STK temsilcileri ile birlikte yapılan çalıştaylardan elde edilen veriler çerçevesinde belirlenmesi daha sonra Meclis komisyonlarında yasa taslağının boyutlarının genişletilerek Google ve benzer arama platformlarını da kapsayacak ve bağlayacak bir şekle dönüştürülmesi gerekiyor. Bu çalışmaya İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu da katkı sağlayacaktır."