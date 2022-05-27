Google'dan çifte standart: Avrupa'da telif hakkı var Türkiye'de yok! Doğru ve güvenilir kaynak sayısı artar

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Fransa'da bulunan ve 300 farklı haber sitesini temsil eden APIG isimli dernek, bu yönergeye dayanarak Google'ın basın sektörüne zarar verdiği iddiasıyla şirketi yetkili mercilere şikayet etmişti. APIG yaptığı açıklamada, Google'ın artık Fransız haber sitelerine telif hakkı ödemeye başlayacağını duyurmuştu. Nitekim bu emsal karardan sonra açıklama yapan Haber ve Yayın Ortaklıkları Direktörü Sulina Connal, Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda, İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalar yaptıklarını belirtmişti" diyerek, düzenlemenin ardından Avrupa'da bu konuda yaşanan gelişmeleri özetledi.
'DÜZENLEME OLURSA TELİF HAKKI REFORMU OLUR'
Dijital ortamdaki teliflerin korunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ali Murat Kırık, fikir ve sanat eserlerinin dijital ortamda korunabilmesi adına 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişikliklere gidilmesinin ve dijital içeriklere yönelik kapsamlı maddeler eklenmesinin son derece önemli olduğunu da ekledi.
Kırık, "Dijital telif hakları FSEK kapsamında detaylı açıklanırsa, 7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da da ilgili mecraların telif haklarını koruması ve bu kapsamda ödeme yapabilmesi hususu entegre edilebilir" dedi ve İletişim Başkanlığı'nın da bu süreçte aktif rol oynamasının son derece mühim olduğunun altını çizdi. Google'ın Türkiye'de AB ülkelerine uyguladığına benzer bir sisteme geçmesi durumunda dijital telif hakkı reformu olarak değerlendirilebilecek gelişmeler yaşanacağını ifade eden Doç. Dr. Ali Murat Kırık, şunları da ekledi: