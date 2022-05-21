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    • Teknoloji
    • 21.05.2022 11:39
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    • 21.05.2022 11:39
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    Türkiye Web 3.0 Sayesinde Devleşiyor!

    Web 3.0 gelişmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu teknoloji alanında büyük bir konumda yer alan Dapprex, tüm sahip olduğu yatırımları Türkiye’ye çevirdi. 40 milyon dolarlık bir yatırım faaliyeti olacak ve Türkiye’de değerlendirilecek olan bu süreç için Dapprex CEO’su ve NBO Holding CFO’su Utku ALPAĞUT şu şekilde açıklamada bulundu; ‘Ülkemize yapmak üzere çalışmalarda bulunduğumuz bu yatırım faaliyetlerinin sonuna kadar arkasındayız. Yazılım alanında firmamız bünyesinde gençlerimize staj imkanları vermekteyiz. Bu sayede gençlerimizin kendilerini geliştirerek yeni faaliyetlerde ve projelerde katkı sağlayabilmelerini gerçekleştirmek istiyoruz. Hem firma bünyemize hem de ülkemize kendilerini kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

    Türkiye Web 3.0 Sayesinde Devleşiyor!

    Çok Sayıda Yeni Akademiler Kurulacak!

    NBO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak OLCAY, bu alanda bir akademinin kurulması için çalışmaların sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların devamının geleceğini belirtti. Gençlerimizin bu çalışmalarla kendilerini geliştirmelerini ve bu alandaki faaliyetlerde katkıda bulunmalarını arzu ettiklerini bildirdi. Gerek firma anlamında, gerekse ülkemizin bu alanda gelişimi açısından faaliyetlerin sürekli olarak takibini gerçekleştireceklerini de dile getirdi.

    Yatırımların Devamı Gelecek Mi?

    Dapprex firması, tüm sahip olduğu yatırımları Türkiye'ye çevirmesi ile ülke geneline 40 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirileceğini belirtti. NBO Holding olarak yapacakları olan yatırımların başlangıç olduğunu ve sürekli olarak ardı arkası kesilmeyen gelişmeler yaşanacağını da dile getirmiş bulundular. Bu sayede Türkiye blockchain teknolojileri alanında yeni bir çağa başlayabilir.

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