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    • Teknoloji
    • 13.05.2022 13:26
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    • 13.05.2022 13:45
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    SON DAKİKA: Elon Musk duyurdu: Twitter'ı satın alma anlaşması askıya alındı

    Son dakika haberleri... Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

    Musk’tan flaş Twitter açıklaması

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

    Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada, Twitter anlaşmasının "Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların %5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

    NE OLMUŞTU?
    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabı, 2021'deki Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın platformdaki ilk icraatı Donald Trump hakkında olacak.

    Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını söyleyen Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

        Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

        Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

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