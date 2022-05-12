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    • Teknoloji
    • 12.05.2022 09:53
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    • 12.05.2022 10:01
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    Google Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti! Sıra Türkiye'de mi?

    Medya kuruşuşları bir süredir Google'ı içerikleri ücretsiz kullanması nedeniyle suçluyordu. Son dakika haberine göre Google; Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacağını duyurdu. Türkiye'nin de harekete geçerek bu ülkeler arasına katılması bekleniyor.

    Google’dan flaş karar! Para ödeyecek

    Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Google Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. Buna göre dev şirket, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacak.

    300'DEN FAZLA KURULUŞ İÇİN FLAŞ KARAR
    Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.

    SÜRECİ KOLAYLAŞTIRACAKLAR
    Aynı zamanda platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzen geliştireceğini kaydetti.

        3 YIL ÖNCEKİ KARAR
        Google 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin (AB) telif yasasına uyarak diğer çevrimiçi platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına yönelik düzenlenen telif yasasına uyma kararı almıştı.

        BİR SÜREDİR SUÇLANIYORDU
        Medya kuruşuşları bir süredir Google'ı içerikleri ücretsiz kullanması nedeniyle suçluyor.

        TÜRKİYE NE YAPMALI?
        Dijital yayıncıların Türkiye'de benzer bir uygulama beklentisinde olduğu ifade edilirken SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, telif anlaşmasının emsal teşkil edeceğini belirtmişti. Sabah'ın haberine göre Eraslan, bunun için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Eraslan, dijital yayıncıların bir masa etrafında toplanması gerektiğini vurgularken, telif yasasındaki açıkların, ses, görüntü, metin gibi alanlarda kapatılması gerektiğini söyledi.

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        Google’dan flaş karar! Para ödeyecek
        Haberler Teknoloji Google Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti! Sıra Türkiye'de mi?
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