Google Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti! Sıra Türkiye'de mi?

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Dijital yayıncıların Türkiye'de benzer bir uygulama beklentisinde olduğu ifade edilirken SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, telif anlaşmasının emsal teşkil edeceğini belirtmişti. Sabah'ın haberine göre Eraslan, bunun için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Eraslan, dijital yayıncıların bir masa etrafında toplanması gerektiğini vurgularken, telif yasasındaki açıkların, ses, görüntü, metin gibi alanlarda kapatılması gerektiğini söyledi.





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