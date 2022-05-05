Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse arsa nedir, fiyatları ne kadar 2022?

Metaverse hakkında aramalar hız kazandı. Son dönemde sık sık gündeme gelen ve internetin bir sonraki aşaması olarak nitelendirilen Metaverse evreni araştırma konusu oldu. Meta - evren'in kısaltılması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonu üzerinde birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve bu ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünyadır. Peki, Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nasıl alınır? İşte merak edilenler...
METAVERSE SANAL EVREN NEDİR?
"Meta-evren"in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.
Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı "Snow Crash"de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.
Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite'ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.