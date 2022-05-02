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    • Teknoloji
    • 02.05.2022 08:09
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    • 02.05.2022 08:09
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    Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse arsa nedir, fiyatları ne kadar 2022?

    Metaverse nedir, ne anlama gelir? Metaverse arsa nasıl alınır? Metaverse sanal evrene nasıl girilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse arsa nedir, fiyatları ne kadar 2022?

    Metaverse hakkında aramalar hız kazandı. Son dönemde sık sık gündeme gelen ve internetin bir sonraki aşaması olarak nitelendirilen Metaverse evreni araştırma konusu oldu. Meta - evren'in kısaltılması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonu üzerinde birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve bu ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünyadır. Peki, Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nasıl alınır? İşte merak edilenler...

    METAVERSE SANAL EVREN NEDİR?

    "Meta-evren"in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

    Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı "Snow Crash"de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

    Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite'ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

        METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

        Kullanıcıların, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs.) kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

        Türkiye'de 30 bin, İstanbul'da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi.

        Kripto para birimleriyle Türkiye'de şimdiye kadar sanal olarak 30 bin parsel satılırken, İstanbul satışlarda ilk sırada kendine yer buldu. İstiklal Caddesi, İstanbul Boğazı'nın çevresi, tarihi camiler sanal alıcılarının oldu. Ortaköy ve Boğaz hattında parseller 500 lira iken, Bağcılar ve Esenler'de yaklaşık 135 lira civarında satılıyor. Bu teknolojinin, gelecek yıllarda daha etkin olması bekleniyor.

        Peki bu arsaları nasıl satın alabiliriz? Öncelikle kendinize dijital bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında sanal arazi satan firmaları araştırıp, araziyi satan platform üzerindeki coinler ile ya da sanal cüzdan üzerinden Metaverse'ün yerel para birimi kripto para ile arsanızı satın alabilirsiniz. Arsanızı satan satıcıya fiyat konusunda teklif de verebilirsiniz.

        Metaverse sınırları zorlayıcı sanal dünyasında sadece arsa alıp, arkadaşlarınızla bir araya gelmiyorsunuz. Aynı zamanda kaybettiğiniz yakınlarınızla da buluşmak Metaverse ile gerçek oluyor. Kulağa oldukça ilginç gelse de önümüzdeki zamanlarda yıllar önce ölen yakınlarıyla bu evrende bir araya gelen insanları daha sık görmeye başlayacağımız da bir gerçek.
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        Haberler Teknoloji Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse nedir, nasıl kullanılır? Metaverse arsa nedir, fiyatları ne kadar 2022?
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