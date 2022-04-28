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    • Teknoloji
    • 28.04.2022 11:16
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    • 28.04.2022 11:16
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    Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Disney+ Türkiye'de ne zaman açılacak? Disney Türkiye fiyat listesi 2022!

    Disney Plus Türkiye hakkında aramalar hız kazandı. Disney+ PLUS bu yaz yayına gireceği tarihi ve Türkiye fiyatını açıkladı. Peki, Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Disney+ Türkiye'de ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Disney+ Plus Türkiye fiyatı aylık - yıllık kaç TL oldu?

    Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, Türkiye'de üye alımına başlayacağı tarihi ve fiyat listesini yayınladı.

    DISNEY+ PLUS TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILIYOR?

    RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.

    The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.

    DISNEY+ PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    Dev dizi, film, animasyon arşiviyle merakla beklenen Disney+ Plus platformunun Türkiye fiyatı;

    📌Aylık 34,99 TL
    📌Yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

    Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.

        DISNEY+ PLUS AYNI ANDA KAÇ FARKLI EKRANDAN İZLENEBİLİR?

        Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak. Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

        Bunun yanı sıra ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri 'Çocuk Profili' ile belirli yaşlara özel içerikler de sunan Disney+ Plus, Luka gibi Pixar içeriklerini de bünyesinde barındırıyor.

        Disney Plus Tarihçesi

        The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.

        Disney Plus'ın yanısıra HBO Max'in de 2022 içerisinde Türkiye'de yayına başlaması bekleniyor.
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        Haberler Teknoloji Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Disney+ Türkiye'de ne zaman açılacak? Disney Türkiye fiyat listesi 2022!
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