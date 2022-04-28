Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Disney+ Türkiye'de ne zaman açılacak? Disney Türkiye fiyat listesi 2022!

Disney+ Plus Türkiye fiyatı (aylık - yıllık) kaç TL oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, Türkiye'de üye alımına başlayacağı tarihi ve fiyat listesini yayınladı.
DISNEY+ PLUS TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILIYOR?
RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.
The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.
DISNEY+ PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Dev dizi, film, animasyon arşiviyle merakla beklenen Disney+ Plus platformunun Türkiye fiyatı;
📌Aylık 34,99 TL
📌Yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.