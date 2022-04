Elon Musk Twitter'ı satın aldı şimdi ne olacak? İşte detaylar

DORSEY'DEN ŞARKILI KUTLAMA

Twitter Kurucusu Jack Dorsey Elon Musk'ın firmayı satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaştı. Twitter'ı Wall Street'ten geri almanın ilk doğru adım olduğunu belirten Dorsey "Elon'un 'maksimum güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı' bir platform yaratma hedefi doğru bir hedeftir. Bu (Twitter CEO'su) Parag Agrawal'ın da hedefiydi ve onu bu yüzden seçtim. İkisine de şirketi imkânsız bir durumdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Doğru yol budur" dedi.