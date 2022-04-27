Elon Musk Twitter'ı satın aldı şimdi ne olacak? İşte detaylar

Dünya Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın bundan sonraki planlarını merak ediyor. Musk'ın açık kaynak algoritmalar ve kimlik doğrulama gibi hedefleri var. Twitter'ın 'ifade özgürlüğü ve demokrasi için' hayati önem taşıdığını belirten Musk, platformda içerik kısıtlamalarını gevşetmekten sahte hesapları ortadan kaldırmaya kadar bir dizi değişiklik planlıyor.
Musk, "Twitter'ı algoritmaları açık kaynak haline getirip güveni artırarak, tüm botlarla savaşarak ve insanların kimliğini doğrulayarak her zamankinden iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın müthiş bir potansiyeli var" diyor. İfade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getiren Musk, yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını da istiyor.
Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı... Zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi... Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu. Musk satın almadan çok önce de Twitter'ın botlarla ilgili büyük bir sorunu olduğunu belirtmişti. Genelde belli bir merkezden kontrol edilen bot hesaplar, otomatik mesajlar atarak çeşitli konuları gündemde tutuyor.