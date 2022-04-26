Twitter'da Elon Musk dönemi! Servetinin 5’te biriyle satın aldı | Şimdi ne olacak?

Twitter yönetim kurulu, dün Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın almak için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini kabul ederken, şirketin toplam değeri de 44 milyar oldu. Bu da bugüne kadar teknoloji şirketlerinde değer olarak üçüncü en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti. Daha önce Dell'in EMC'yi 67 milyar dolara ve AMD de Xilinx'i 50 milyar dolara satın almıştı.

Musk'un Twitter'ı 100 ülkenin GSYH'nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5'te birini gözden çıkararak satın alacak olması dikkati çekti.

Twitter'dan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirket, 2013'teki ilk halka arzından bu yana devam eden halka açık bir şirket olma özelliğini de yitirecek.