Twitter'da Elon Musk dönemi! Servetinin 5’te biriyle satın aldı | Şimdi ne olacak?

Twitter yönetim kurulu, dün Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın almak için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini kabul ederken, şirketin toplam değeri de 44 milyar oldu. Bu da bugüne kadar teknoloji şirketlerinde değer olarak üçüncü en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti. Daha önce Dell'in EMC'yi 67 milyar dolara ve AMD de Xilinx'i 50 milyar dolara satın almıştı.
Musk'un Twitter'ı 100 ülkenin GSYH'nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5'te birini gözden çıkararak satın alacak olması dikkati çekti.
Twitter'dan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirket, 2013'teki ilk halka arzından bu yana devam eden halka açık bir şirket olma özelliğini de yitirecek.
Haber sonrası dün yüzde 5,7 değer kazanan Twitter hisselerinin fiyatı, günü 51,7 dolardan tamamladı. Musk'ın sosyal medya şirketini bu kadar yüksek bedelle satın alacak olmasına ilişkin spekülasyonlar yapılırken, sosyal medya platformlarının "ifade özgürlüğü, dezenformasyon ve bilgi akışına müdahale etme" gibi rollerini de tekrar gündeme getirdi.
Twitter'da 84,7 milyon takipçisi olan Elon Musk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla en büyük "kripto etkileyicisi" olarak biliniyor.
Kripto para birimlerinde gördüğü potansiyel hakkında Twitter'da son derece açık ifadeler kullanan Musk, bazı paylaşımlarıyla kripto paralarda rallilere neden oluyor. Musk'ın daha önce sıkça twitler attığı Dogecoin, Twitter'ın satış anlaşmasının olumlu sonuçlandığı haberleri ile yüzde 30'dan fazla yükseldi.
İLK OLARAK YÜZDE 9,2'LİK HİSSE SATIN ALMIŞTI
Musk'ın Twitter'da kontrol sahibi olma isteği ilk olarak kendini nisan ayı başında hissettirmişti.
Dünyaca ünlü milyarder 4 Nisan'da Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldığını açıkladı. Söz konusu hisse satın alımının ardından Musk, "Twitter'ı iyileştirmenin" yollarını araştırmaya başladı.
Ancak yatırımıyla gündem olan Musk'ın şirketin yönetim kuruluna girmeyeceği belirtildi. Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Musk'ın en büyük hissedar olduğunu belirterek kendisinin önerilerine açık olmaya devam edeceklerini kaydetti.