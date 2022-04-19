Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma savaşı kızışıyor: Maaş ödememe Elvis Presley şarkısıyla gönderme! Çalışanlar Musk'ı istemiyor

TWITTER ÇALIŞANLARI MUSK'I İSTEMİYOR

Yeni bir ankete göre, Twitter çalışanlarının yüzde 68'i, Musk'ın reklamları ortadan kaldırma ve Twitter'ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki stratejilerini onaylamadıklarını belirtiyor. Yüzde 78'lik bir kesim de bu tür gönderileri yaparken Twitter'ın ve hissedarlarının çıkarlarını düşünmediğini söylüyor.

Bir çalışan, "Onu CEO olarak istemiyorum. Onun merhameti yok" diye yazdı. Başka bir çalışan ise Musk'ı tehlikeli derecede çılgın bir oligark olarak niteledi.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 52'si de Musk'ın şirketin yönetim kuruluna katılmamasının daha iyi olduğunu söylüyor. Ankete katılan 232 Twitter çalışanının üçte ikisinden fazlası, Musk'ın reklamları potansiyel olarak ortadan kaldırma ve Twitter'ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki düşünceleri içeren şirket stratejisi hakkındaki tweet'lerini onaylamadıklarını söyledi.