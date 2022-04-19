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    • Teknoloji
    • 19.04.2022 11:53
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    • 19.04.2022 12:25
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    Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma savaşı kızışıyor: Maaş ödememe Elvis Presley şarkısıyla gönderme! Çalışanlar Musk'ı istemiyor

    Twitter'ı satın almak ve yönetim kurulunda söz sahibi olmak isteyen Elon Musk ile Twitter arasında yaşananları dünya yakından takip ediyor. Musk, Twitter'ı satın alması halinde yönetim kuruluna maaş ödemeyeceğini bildirdi. Twitter'ın Elon Musk'ın hisse almasını önleyen planının ardından ise SpaceX ile Tesla'nın sahibi iş adamı Twitter'dan Elvis Presley'in "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev)" şarkısının adını paylaştı. Çalışanlar ise Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını istemiyor.

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    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtti.

    Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter'in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

    YÜZDE 9,2'LİK HİSSE SATI ALMIŞTI
    Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

    TWITTER'DAN ELON MUSK ALMASIN DİYE "ZEHİR HAPI" HAMLESİ
    Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan'da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

    Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

    Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

    ELVIS PRESLEY'İN ŞARKISINI PAYLAŞTI
    Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

    Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

        GÜNDEM ELON MUSK TWITTER İLİŞKİSİ
        ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo'nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

        260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter hissesi aldığından beri, sosyal medya şirketiyle ilgili gelişmeler ile gündeme gelmeye devam etti.

        Musk, Twitter'de reklamları kaldırmaktan bir düzenleme düğmesine kadar birçok başka ürün için de fikrini paylaştı ve takipçilerine şirketin genel merkezinin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini de sordu.

        TWITTER ÇALIŞANLARI MUSK'I İSTEMİYOR
        Yeni bir ankete göre, Twitter çalışanlarının yüzde 68'i, Musk'ın reklamları ortadan kaldırma ve Twitter'ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki stratejilerini onaylamadıklarını belirtiyor. Yüzde 78'lik bir kesim de bu tür gönderileri yaparken Twitter'ın ve hissedarlarının çıkarlarını düşünmediğini söylüyor.

        Bir çalışan, "Onu CEO olarak istemiyorum. Onun merhameti yok" diye yazdı. Başka bir çalışan ise Musk'ı tehlikeli derecede çılgın bir oligark olarak niteledi.

        Bu arada, ankete katılanların yüzde 52'si de Musk'ın şirketin yönetim kuruluna katılmamasının daha iyi olduğunu söylüyor. Ankete katılan 232 Twitter çalışanının üçte ikisinden fazlası, Musk'ın reklamları potansiyel olarak ortadan kaldırma ve Twitter'ı ücretli bir hizmet haline getirme konusundaki düşünceleri içeren şirket stratejisi hakkındaki tweet'lerini onaylamadıklarını söyledi.

        ŞU ANKİ CEO'DAN DA MEMNUN DEĞİLLER
        Musk'a yönelik öfkeye rağmen, Twitter çalışanları şirketin yönetim kurulundan ve Jack Dorsey'in yerine CEO olarak geçen Parag Agrawal'dan mutsuz.

        Agrawal başlangıçta Musk'ın Twitter yönetim kuruluna katılacağını ve yönetim kuruluna büyük değer getireceğini söylemişti. Günler sonra Agrawal, Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağını söyledi. Ardından Musk, Twitter için bir teklifte bulundu ve şirketin yönetim kurulunu savaşmaya çağırdı.

        Ankete katılan çalışanların yüzde 69'u CEO'nun ve yönetim kurulunun Musk'la olan yüzleşmelerde kötü bir iş çıkardığını söyledi.
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            Haberler Teknoloji Elon Musk ile Twitter arasındaki satın alma savaşı kızışıyor: Maaş ödememe Elvis Presley şarkısıyla gönderme! Çalışanlar Musk'ı istemiyor
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