MARS’ın antik deltasından yeni görseller

NASA açıklamasında "Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir" ifadelerini kullandı.

Mars'ın yüzyıllarca geçirdiği süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını ifade eden NASA, deltada fosiller bulmayı umduklarını belirtti.