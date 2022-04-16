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    • Teknoloji
    • 16.04.2022 12:24
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    • 16.04.2022 12:24
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    MARS’ın antik deltasından yeni görseller

    NASA’nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı. Mars gezgini deltadan fotoğraflar gönderdi.

    DHA
    MARS’ın antik deltasından yeni görseller

    NASA'nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı.

    Mars gezgini deltadan fotoğraflar gönderdi.

    NASA açıklamasında "Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir" ifadelerini kullandı.

    Mars'ın yüzyıllarca geçirdiği süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını ifade eden NASA, deltada fosiller bulmayı umduklarını belirtti.

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