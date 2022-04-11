Twitter'dan hisse alan Elon Musk daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak

Agrawal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Nisan'da şirkette yüzde 9 hisse alan Musk'ın kendisiyle ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüğünü ifade etti.

İş birliği yapmaktan ve riskleri netleştirmekten heyecan duyduklarını kaydeden Agrawal, "Kurul ona (Musk) bir koltuk teklif etti." ifadesini kullandı.