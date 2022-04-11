TWİTTER OYNATMA HATASI! Twitter çöktü mü son dakika? 11 Nisan Twitter neden yavaş? İçerik mevcut değil sorunu ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü son dakika? 11 Nisan Twitter neden yavaş? İçerik mevcut değil sorunu ne zaman düzelir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Kullanıcıların bir bölümü sorunsuz olarak Twitter'a kullanmaya devam etse de bazı kullanıcılar uygulamada problem yaşıyor. Peki açıklama geldi mi? İşte detaylar...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika haberine göre Twitter'da yavaşlama söz konusu. 11 Nisan akşam saatlerinden itibaren Twitter ve Whatsap'ta yavaşlama meydana geldi. Twitter kullanıcılarından bazıları video oynatma hatası ile karşılaştı. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.