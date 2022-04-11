TWİTTER OYNATMA HATASI! Twitter çöktü mü son dakika? 11 Nisan Twitter neden yavaş? İçerik mevcut değil sorunu ne zaman düzelir?

Twitter çöktü mü son dakika? 11 Nisan Twitter neden yavaş? İçerik mevcut değil sorunu ne zaman düzelir? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Kullanıcıların bir bölümü sorunsuz olarak Twitter'a kullanmaya devam etse de bazı kullanıcılar uygulamada problem yaşıyor. Peki açıklama geldi mi? İşte detaylar...