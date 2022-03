Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax markasını tercih etti!

Son dönemin popüler oyunu Valorant'ta elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren "cNed" (Mehmet Yağız İpek), 2022 yılına yeni anlaşmalar ve yeni başarılar ile başladı. Thronmax Türkiye Distribütörü || Özgür Şenel ve Thronmax Ülke Müdürü || Hamdi Dönmez ile yaptıkları anlaşma sonucunda Twitch yayın platformunda ve diğer platformlarda Thronmax mikrofonları ile yayınlarını gerçekleştirecek.

Takipçilerine daha kaliteli bir ses ve yayın sunmak isteyen cNed, ürün seçimlerini takipçilerininde fikir sahibi olması için Instagram üzerinde ve Twitch yayın platformunda paylaştı.

cNed'in yayınlarını : https://www.twitch.tv/cned/ adresinde üzerinden izleyebilirsiniz.

Thronmax markasını tanımayanlar için kısaca bahsedelim;

Thronmax; müzik kaydı, yayın, post prodüksiyon ve akış pazarları için profesyonel ses ürünlerinin üreticisidir. Şirket merkezi New Jersey'de bulunmaktadır ve ek olarak İsveç, Istanbul, Hong Kong ve Çin'de de ofisleri bulunmaktadır.

Ayrıca Thronmax; Kondenser Mikrofonlar, USB Mikrofonlar, Web Kamerası, Mikrofon Aksesuarları ve Kulaklıklar tasarlıyor ve üretiyor. Ünlü modellerinden bazıları Thronmax MDrill One Pro, Thronmax MDrill Zero, Thronmax Dome Plus. Popüler aksesuarlarından bazıları ise "Thronmax Caster Boom Arm" mikrofon standı ve "Thronmax P1 Pop Filtre".

Thronmax mikrofonlarına ve aksesuarlarına www.thronmax.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'yi eSpor kategorisinde tüm Avrupa'ya tanıtan cNed ve ekibine başarılar diliyoruz. Gelecekte eSpor alanında cNed ismini ve Thronmax markasını fazlasıyla duyacağız gibi.