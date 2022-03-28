Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden çöktü, ne zaman düzelecek? WEB'den erişim sorunu yaşanıyor!

Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden çöktü, ne zaman düzelecek? Akış neden yenilenmiyor? soruları gündemde. Son dakika haberine göre Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sorunun kaynağını ve konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika: Sosyal medya platformu Twitter çöktü. 28 Mart Pazartesi günü saat 15:14 itibariyle Twitter kullanıcılarının bazıları uygulamada sorun yaşamaya başladığını bildirdi.
Uygulamaya WEB üzerinden girmek isteyenler erişim sorunu yaşıyor. Anasayfa akışlarının yenilenmediği görülen Twitter'da milyonlarca kullanıcı konu ile ilgili araştırmalara yoğunlaştı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?
Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.
TWİTTER İÇİN NE YAPILABİLİR?
Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun. Uygulamalar öğesini seçin ve Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve verileri Sil öğesine dokunun. Verilerinizi sildikten sonra yine sorun yaşıyorsanız telefonunuzu kapatıp açmayı deneyebilirsiniz.