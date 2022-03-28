Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden çöktü, ne zaman düzelecek? WEB'den erişim sorunu yaşanıyor!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakika: Sosyal medya platformu Twitter çöktü. 28 Mart Pazartesi günü saat 15:14 itibariyle Twitter kullanıcılarının bazıları uygulamada sorun yaşamaya başladığını bildirdi.

Uygulamaya WEB üzerinden girmek isteyenler erişim sorunu yaşıyor. Anasayfa akışlarının yenilenmediği görülen Twitter'da milyonlarca kullanıcı konu ile ilgili araştırmalara yoğunlaştı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.