Beklenen özellik nihayet geldi! Artık değişti fotoğraf ve video paylaşanlar dikkat! 1 milyar kullanıcı talep etti, İnstagram yaptı! Bunu yapan...

WEB SÜRÜMÜNDE KULLANILAMAYACAK

Feed seçenekleri, iOS ve Android genelinde küresel kullanıcılara sunulacak, ancak Instagram'ın web sürümünde kullanılamayacak.

"TAKİP ETTİĞİNİZ HESAPLARDAKİ EN SON GÖNDERİLERİ, GÖNDERİLDİKLERİ SIRAYLA GÖRÜN"

Adam Mosseri ayrıca açıklamasında Favoriler modunu da detaylandırdı. Yeni özellik ile 50 hesaba kadar yıldız ekleyebileceksiniz ve onlardan gelen gönderiler ana akışınızda daha yüksek görünecek. Bu gönderileri, Instagram'ın en son gönderilerle başladığını söylediği ayrı bir "Favoriler" akışında da görebileceksiniz.

Instagram sözcüsü Seine Kim, açıklamasında "Favoriler listeniz size özeldir ve başka kimse tarafından görülmez" dedi