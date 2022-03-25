1 milyar kullanıcı talep etti, İnstagram yaptı! Beklenen özellik nihayet geldi! Artık değişti fotoğraf ve video paylaşanlar dikkat! Bunu yapan...

Instagram, kronolojik sıralama özelliğini kullanıma sundu. 2016'da kaldırılan özellik yeniden kullanıcılara açıldı. Pek çok kullanıcının şikayetçi olduğu algoritmik akış yerini tekrar kronolojik akışa bıraktı. Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram algoritmasının değiştiğini kendi hesabından duyurdu. Konu ile ilgili video çeken Mosseri detayları tek tek anlattı ve kullanıcıları bilgilendirdi.
INSTAGRAM KRONOLOJİK SIRALAMA ÖZELLİĞİNİ TEKRAR BAŞLATTI
Uzun zamandır beklenen kronolojik sıralama sistemini test etmeye başlayan İnstagram özelliği herkese açtı. Instagram CEO'su Adam Mosseri ''Sosyal medya platformunun akış sisteminde değişiklik yaptık'' dedi ve duyurdu. Kişisel hesabından paylaşım yapan Mosseri bugünden itibaren uygulamanın ana sayfasında kullanıcıların karşısına çıkan gönderilerin iki farklı şekilde sıralanabileceğini belirtti.
Buna göre seçenekler, sol üst köşede Takip Edilenler ve Favoriler olarak ayrılacak. "Takip Edilenler" bölümünde kronolojik sıralama ile tüm hesaplar yer alırken, "Favoriler" kısmında ise kullanıcının seçtiği özel hesaplar bulunacak.
WEB SÜRÜMÜNDE KULLANILAMAYACAK
Feed seçenekleri, iOS ve Android genelinde küresel kullanıcılara sunulacak, ancak Instagram'ın web sürümünde kullanılamayacak.
"TAKİP ETTİĞİNİZ HESAPLARDAKİ EN SON GÖNDERİLERİ, GÖNDERİLDİKLERİ SIRAYLA GÖRÜN"
Adam Mosseri ayrıca açıklamasında Favoriler modunu da detaylandırdı. Yeni özellik ile 50 hesaba kadar yıldız ekleyebileceksiniz ve onlardan gelen gönderiler ana akışınızda daha yüksek görünecek. Bu gönderileri, Instagram'ın en son gönderilerle başladığını söylediği ayrı bir "Favoriler" akışında da görebileceksiniz.
Instagram sözcüsü Seine Kim, açıklamasında "Favoriler listeniz size özeldir ve başka kimse tarafından görülmez" dedi