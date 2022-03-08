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    • Teknoloji
    • 08.03.2022 22:45
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    • 08.03.2022 23:11
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    Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi: Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? iPhone 13, AirPods Pro...

    Son dakika haberi! Apple Türkiye, tüm ürünlere zam yaptı. Apple kullanıcıları ve Apple almak isteyenler Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 yeni, güncel fiyat listesi; iPhone 13, AirPods Pro...

    Apple zam mı geldi son dakika?

    Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi araştırılıyor. Apple marka telefon ve kulaklık almak isteyenlere kötü haber az önce geldi. iPhone 13 128 GB 16.299 TL'den 18.999 TL'ye çıktı. AirPods Pro da 3.799 TL'den 4.499 TL'ye yükseldi. Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? sorularının yanıtları sorgulanıyor. İşte zam gelen modellerin tam listesi...

    APPLE ZAM MI GELDİ?

    Son dakika haberine göre tüm Apple ürünlerinin Türkiye fiyatlarına zam geldi.

    APPLE NE KADAR ZAM GELDİ?

    İşte güncel fiyat listesi

    📌 iPhone 13 128 GB eski fiyatı: 16.299 TL
    📌 iPhone 13 128 GB yeni fiyatı: 18.999 TL

    📌 AirPods Pro eski fiyatı: 3.799 TL
    📌 AirPods Pro yeni fiyatı: 4.499 TL
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    Haberler Teknoloji Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi: Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? iPhone 13, AirPods Pro...
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