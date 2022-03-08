Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi: Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? iPhone 13, AirPods Pro...

Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi araştırılıyor. Apple marka telefon ve kulaklık almak isteyenlere kötü haber az önce geldi. iPhone 13 128 GB 16.299 TL'den 18.999 TL'ye çıktı. AirPods Pro da 3.799 TL'den 4.499 TL'ye yükseldi. Apple zam mı geldi son dakika? Apple ne kadar zam geldi? sorularının yanıtları sorgulanıyor. İşte zam gelen modellerin tam listesi...