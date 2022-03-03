Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? İşte hakkında merak edilenler…

Gündemde yoğun bir şekilde Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter'dan müjdeli haberi verdi ve Akıncı B'nin ilk uçuşunu tamamladığını duyurdu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi Bayraktar AKINCI B TİHA özelliklerini merak etmeye ve hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı olarak bilinen AKINCI B ile ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
BAYRAKTAR AKINCI NEDİR?
Bayraktar Akıncı, Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracıdır. Birçok modeli bulunmakla birlikte, yeni modellerin test aşamaları tamamlandıkça tanıtımları yapılmakta ve piyasaya sunulmaktadır.
BAYRAKTAR AKINCI B TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli, ilk uçuş testini başarıyla tamamlamasının ardından Baykar, BAYRAKTAR AKINCI B modeline dair açıklamalarda bulundu.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak kayda geçerken; uçağın hizmet vermeye başlayacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.
Çorlu'daki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başlatılan test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kalarak ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.