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    • Teknoloji
    • 04.03.2022 12:21
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    • 04.03.2022 12:21
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    Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? İşte hakkında merak edilenler…

    Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve hakkındaki bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. AKINCI B Taarruzi İnsansız Hava Aracı ilk uçuşunu gerçekleştirince büyük heyecan yarattı ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? İşte hakkında merak edilenler…

    Gündemde yoğun bir şekilde Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter'dan müjdeli haberi verdi ve Akıncı B'nin ilk uçuşunu tamamladığını duyurdu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi Bayraktar AKINCI B TİHA özelliklerini merak etmeye ve hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Taarruzi İnsansız Hava Aracı olarak bilinen AKINCI B ile ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

    BAYRAKTAR AKINCI NEDİR?

    Bayraktar Akıncı, Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracıdır. Birçok modeli bulunmakla birlikte, yeni modellerin test aşamaları tamamlandıkça tanıtımları yapılmakta ve piyasaya sunulmaktadır.

    BAYRAKTAR AKINCI B TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli, ilk uçuş testini başarıyla tamamlamasının ardından Baykar, BAYRAKTAR AKINCI B modeline dair açıklamalarda bulundu.

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak kayda geçerken; uçağın hizmet vermeye başlayacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

    Çorlu'daki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başlatılan test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kalarak ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.

        Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, BAYRAKTAR AKINNCI B'ye dair açıklamada bulundu.

        AKINCI B'nin ilk uçuş testini yöneten Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabında, "AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek, ilk uçuşa dair bilgi verdi.
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        Haberler Teknoloji Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? İşte hakkında merak edilenler…
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