Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte hakkında merak edilenler…

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, BAYRAKTAR AKINNCI B'ye dair açıklamada bulundu.

AKINCI B'nin ilk uçuş testini yöneten Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabında, "AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek, ilk uçuşa dair bilgi verdi.