Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte hakkında merak edilenler…

Bayraktar AKINCI B özellikleri nelerdir? Bayraktar AKINCI B TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve hakkındaki bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. AKINCI B Taarruzi İnsansız Hava Aracı ilk uçuşunu gerçekleştirince büyük heyecan yarattı ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
BAYRAKTAR AKINCI NEDİR?
Bayraktar Akıncı, Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olan, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracıdır. Birçok modeli bulunmakla birlikte, yeni modellerin test aşamaları tamamlandıkça tanıtımları yapılmakta ve piyasaya sunulmaktadır.
BAYRAKTAR AKINCI B TİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli, ilk uçuş testini başarıyla tamamlamasının ardından Baykar, BAYRAKTAR AKINCI B modeline dair açıklamalarda bulundu.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak kayda geçerken; uçağın hizmet vermeye başlayacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.
Çorlu'daki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başlatılan test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kalarak ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.